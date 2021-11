Paris Médiathèque Françoise Sagan île de France, Paris Poésie à 2 mi-mots – Atelier escadrille poétique Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Poésie à 2 mi-mots – Atelier escadrille poétique Médiathèque Françoise Sagan, 1 décembre 2021, Paris.

de 14h à 16h

gratuit

La médiathèque Françoise Sagan vous invite à venir fabriquer de la “poésie à 2 mi-mots” avec l’aide de Pierre Fourny (Cie ALIS), à l’occasion d’un atelier Escadrille poétique, ouvert aux plus petits et aux plus grands. ALIS est une compagnie de spectacles aux frontières des arts de la scène, des arts plastiques des arts numériques et de la poésie. Elle est attachée à la notion de “rimes visuelles”, notamment grâce à la Poésie à 2 mi-mots, qui permet de couper les mots, et d’en créer de nouveaux. Imaginée et développée par Pierre Fourny, la Poésie à 2 mi-mots permet de créer d’incroyables combinaisons de demi-mots, et de vous créer de nouvelles identités ! Pour cet atelier escadrille poétique, les participants à l’atelier travaillent sur la réalisation d’avions en papier qui seront porteurs d’un message à 2 mi-mots. Il s’agit de réfléchir à la cohérence de ce message individuellement et collectivement. Chacun est sensibilisé aux échos entre le support du poème (un avion), les contenus du poème (2 mots qui émergent graphiquement l’un de l’autre) et le fait que ces avions vont être lancés de manière intentionnelle (où, en direction de qui…). Trois heures sont nécessaires pour fabriquer, composer l’ensemble des poèmes-avions, puis pour organiser ce que l’on peut apparenter à une mini-performance : un réjouissant lancer d’avion. Atelier tout public à partir de 8 ans. Animations -> Atelier / Cours Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

