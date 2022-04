Poésia ! Eddy Maucourt chante Paco Ibanez Basilique Saint Nicolas Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 21:00

Gratuit : non 10 € / Gratuit pour les moins de 12 ans Info : 06 75 68 46 92 Chansons et guitare espagnole.Une soirée poétique et musicale proposée par Eddy Maucourt, chanteur et guitariste, pour un voyage auprès des plus grands poètes espagnols, de Federico Garcia Lorca à Antonio Machado, mis en chansons par le chanteur engagé Paco Ibañez depuis les années 60. Basilique Saint Nicolas Centre-ville Nantes 44000

02 40 48 19 94 https://www.poesia-concert.com/

