Poèsia : ateliers, rencontres et restitution Espace Sévigné (Salle des fêtes) Grignan Catégories d’Évènement: Drôme

Grignan

Poèsia : ateliers, rencontres et restitution Espace Sévigné (Salle des fêtes), 18 février 2023, Grignan . Poèsia : ateliers, rencontres et restitution Allée du 11 Novembre Espace Sévigné (Salle des fêtes) Grignan Drome Espace Sévigné (Salle des fêtes) Allée du 11 Novembre

2023-02-18 11:00:00 11:00:00 – 2023-02-18 23:00:00 23:00:00

Espace Sévigné (Salle des fêtes) Allée du 11 Novembre

Grignan

Drome Journée autour de la poésie et de la musique avec table ronde, concours de poésie, scène ouverte et

à 20h lecture poétique et musicale

à 21h scène ouverte mamiacherif@gmail.com +33 6 08 57 20 20 Espace Sévigné (Salle des fêtes) Allée du 11 Novembre Grignan

dernière mise à jour : 2023-02-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Grignan Autres Lieu Grignan Adresse Grignan Drome Espace Sévigné (Salle des fêtes) Allée du 11 Novembre Ville Grignan lieuville Espace Sévigné (Salle des fêtes) Allée du 11 Novembre Grignan Departement Drome

Grignan Grignan Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grignan /

Poèsia : ateliers, rencontres et restitution Espace Sévigné (Salle des fêtes) 2023-02-18 was last modified: by Poèsia : ateliers, rencontres et restitution Espace Sévigné (Salle des fêtes) Grignan 18 février 2023 Allée du 11 Novembre Espace Sévigné (Salle des fêtes) Grignan Drome Drôme Espace Sévigné (Salle des fêtes) Grignan

Grignan Drome