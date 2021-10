Olivet Petit Théatre du Poutyl Loiret, Olivet Poèmes voyous Petit Théatre du Poutyl Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Poèmes voyous Petit Théatre du Poutyl, 13 novembre 2021, Olivet. Poèmes voyous

du samedi 13 novembre au dimanche 14 novembre à Petit Théatre du Poutyl

Spectacle cabaret (poésies et mélodies) par la cie Dis-moi Dimey, avec Jacques Devigne, James Frémont, Luc Ziegler, dans le cadre de la programmation des Comédiens d’Olivet. Hommage à Bernard Dimey, poète du XVIIIe (arrondissement) qui décline les sujets qu’il affectionne en alexandrins. Les rubriques concernées par les poèmes voyous sont le bistrot, les parodies, le rêve, la satire, l’amour, le temps. Sont évoqués dans le spectacle les rencontres, les errances, les amours, la solitude… Autant d’aspects de la vie d’un homme, passés au crible de son regard ironique et impertinent. À partir de 14 ans. Durée 1h20. Tarif 5€. Billets en vente à la librairie Voltes Pages ou 02 38 88 23 59

5€ – Billets en vente à la librairie Voltes Pages

Par Bernard Dimey Petit Théatre du Poutyl Parc du Poutyl Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T20:30:00 2021-11-13T22:00:00;2021-11-14T16:00:00 2021-11-14T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Petit Théatre du Poutyl Adresse Parc du Poutyl Ville Olivet lieuville Petit Théatre du Poutyl Olivet