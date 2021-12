marpiré bibliothèque Ille-et-Vilaine, Marpiré poèmes et lettres d’amour bibliothèque marpiré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Marpiré

poèmes et lettres d’amour bibliothèque, 21 janvier 2022, marpiré. poèmes et lettres d’amour

du vendredi 21 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022 à bibliothèque pioche et arbre à poémes proposés aux visiteurs bibliothèque parvis de l’église marpiré ille et vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T16:30:00 2022-01-21T18:00:00;2022-01-23T10:00:00 2022-01-23T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Marpiré Autres Lieu bibliothèque Adresse parvis de l'église Ville marpiré lieuville bibliothèque marpiré