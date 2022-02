Poèmes en partage avec Mich Beyer et ses compères Mediathèque Georges Perros Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Finistère

Poèmes en partage avec Mich Beyer et ses compères Mediathèque Georges Perros, 23 mars 2022, Douarnenez. Poèmes en partage avec Mich Beyer et ses compères

Mediathèque Georges Perros, le mercredi 23 mars à 14:30

Dans le cadre du mois du breton et du printemps des poètes, Emglev Bro Douarnenez accueille à la médiathèque l’autrice Mich Beyer, l’autrice et actrice Azilis Bourges ainsi que l’acteur Kaou Langouet. Venez à leur rencontre, ils déclameront des textes et des poésies choisis pour l’occasion. Si vous le souhaitez, apportez vous aussi vos textes et nous les faire partager.

Gratuit

Poèmes en partage avec Mich Beyer et ses compères Mediathèque Georges Perros Place de l’Enfer, 29172 Douarnenez Douarnenez La Métairie Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T14:30:00 2022-03-23T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Douarnenez, Finistère Autres Lieu Mediathèque Georges Perros Adresse Place de l'Enfer, 29172 Douarnenez Ville Douarnenez lieuville Mediathèque Georges Perros Douarnenez Departement Finistère

Mediathèque Georges Perros Douarnenez Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/douarnenez/

Poèmes en partage avec Mich Beyer et ses compères Mediathèque Georges Perros 2022-03-23 was last modified: by Poèmes en partage avec Mich Beyer et ses compères Mediathèque Georges Perros Mediathèque Georges Perros 23 mars 2022 Douarnenez Mediathèque Georges Perros Douarnenez

Douarnenez Finistère