Poèmes de William S. Merwin, lecture musicale, 22 septembre 2022, .

2022-09-22 19:30:00 19:30:00 – 2022-09-22

Il y a comme une évidence, et maintenant urgence, à faire connaître et partager la parole du grand poète américain, deux fois prix Pulitzer de poésie William S. Merwin. Lors d’un voyage d’étude en Europe, il est arrivé en Quercy, plus précisément dans le nord du département, et encore plus précisément à Lacam de Loubressac. Il y découvrit un lieu préservé, accordé à une quête qui ne l’a jamais quitté. Il a trouvé ici, une vie de grande simplicité, au contact quotidien des saisons, des plantes, des arbres et des hommes, les habitants de ce petit hameau qui ont su l’accueillir et l’adopter. En cela, et parce qu’il est désormais devenu l’un des nôtres, nous devons nous emparer de l’œuvre inscrite sur notre terre, la faire aimer et la faire circuler.

William Merwin écrit la beauté du plateau caussenard que traversent les saisons, l’immobilité en mouvement du paysage, des animaux et des hommes. Il accorde toujours une valeur capitale au moindre événement du quotidien qui imprime un rythme particulier à cette nature parsemée de Puech, de ravins, de gouffres. Lui, l’Américain est devenu le confident de ce hameau perché surplombant la Dordogne, le témoin d’un temps de partage obligé. En ne prenant pas la peine de ponctuer, il laisse à chacun le possibilité de respirer le texte à son gré, n’imposant aucune norme à la lecture. Ici, dans son œuvre, la liberté est totale qui nous échoit, comme lorsqu’on se trouve seul à parcourir le Ségala une fin d’après-midi de septembre ensoleillé. E.L.

Lecture : Eric Louviot

Musique : Karinn Helbert

Organisé par l’association « Sur les pas de William S. Merwin ».

Le Lieu-Dit

