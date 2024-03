Poèmes au coin du feu Thann, samedi 9 mars 2024.

Soirée poésie au coin du feu dans le jardin de la librairie. Réservation conseillée.

Une soirée culturelle et poétique organisée par l’association l’Atelier, repaire culturel. Au programme, déambulation dans la librairie et son jardin, pour goûter autour des braseros la poésie de Philippe Jaccottet et de Jean-Michel Maulpoix. EUR.

Début : 2024-03-09 19:00:00

fin : 2024-03-09

104 rue de la 1ère armée

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est latelierrepaireculturel@gmail.com

