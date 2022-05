Poème “Quelques mots avec Elle…” Hesdin, 22 mai 2022, Hesdin.

Poème “Quelques mots avec Elle…” 21 Place d’Armes Hesdin

21 Place d’Armes Hesdin Pas-de-Calais

Hesdin Rendez vous pour un moment de poésie “quelques mots avec Elle” avec Charlotte Art’His accompagnée de Camille Beuvain et Marjorie Salmon dans le cadre du 1er Festival des Arts dans la Ville d’Hesdin, Ville d’Art et d’Artistes ! A découvrir dans la cour de l’Office du tourisme Vallées d’Opale !

Entrée gratuite.

Charlotte Art’His est une artiste polyvalente… Elle découvre le collage et invente une technique bien à elle à l’occasion de portraits qu’elle réalise avec des fleurs issues de magazines. Elle se passionne pour cet art qui lui apporte une grande liberté de création. Un portrait après l’autre, elle devient portraitiste de Frida Kahlo…Mue par ses collages de portraits qu’elle ne peut s’empêcher de continuer de réaliser, elle ouvre un jour le journal intime de Frida Kahlo : livre qu’on lui a prêté lors de sa première expo. Elle plonge littéralement dedans, en compagnie d’une amie-traductrice espagnole Camille Beuvain, et se laisse emporter par la liberté d’expression de cette artiste mexicaine iconique pour écrire des textes puis pour les mettre en scène … Ces poèmes nous emportent, dans un voyage émouvant aux rythmes cadencés. Chaque mot est posé, pesé et vibre pour venir nous transporter de manière surprenante…

