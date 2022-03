Poème Harmonique & Vincent Dumestre Chapelle du Méjan, 10 avril 2022, Arles.

Poème Harmonique & Vincent Dumestre

Chapelle du Méjan, le dimanche 10 avril à 11:00

XXXVIe SEMAINE SAINTE ——————— **Poème Harmonique** ——————– **& Vincent Dumestre** ———————- ### Marc-Antoine Charpentier : _Méditations_ Ensemble de musiciens réunis autour de Vincent Dumestre depuis 1998, le Poème Harmonique fédère autour des musiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Bien qu’ils se concentrent sur ces dernières, l’ensemble cherche toujours à s’enrichir d’autres disciplines artistiques : comédiens, danseurs, artistes du cirque ou encore marionnettistes se joignent régulièrement aux chanteurs et musiciens. Le Poème Harmonique alimente ainsi une réflexion sur les passerelles possibles entre l’esthétique “d’époque” – éclairage à la bougie, gestuelle, toiles peintes et machinerie – et celle de la scène contemporaine. C’est grâce à ces programmes inventifs et exigeants à la fois que l’ensemble réussit aujourd’hui à rayonner tant en France qu’à l’international, étant invités des grands festivals et salles du monde. Ses nombreux enregistrements connaissent aussi un rare succès public depuis la création de l’ensemble avec près de 200 000 disques et DVD vendus. Un succès reconnu et souvent salué par la critique : Diapason d’Or, Recommandation Classica, Choc du Monde de la Musique, Prix International du Disque Vivaldi de la Fondation Cini, Grand Prix de l’Académie Charles Cros, etc. L’origine des Méditations pour le Carême de Marc-Antoine Charpentier reste inconnue. Leur écriture pour troix vois d’hommes les rapproche de ses Leçons de Ténèbres, destinées à des chanteurs masculins. Une musique particulièrement expressive, souvent dramatique, influencée par les cantates, oratorios des compositeurs italiens de cette époque. Après avoir exploré les secrets des Ténèbres en compagnie de Lalande, Cavalieri et Couperin, Le Poème Harmonique entre avec Charpentier dans l’atmosphère désormais familière de la semaine sainte. Les couleurs intenses des voix d’hommes rendent ce tableau en clair-obscur d’autant plus saisissant, comme l’ont montré en 2014 des représentations applaudies à la Philharmonie de Cologne et au festival Misteria Paschalia de Cracovie.

22/8€

Ensemble de musiciens réunis autour de Vincent Dumestre depuis 1998, le Poème Harmonique fédère autour des musiques des XVIIe et XVIIIe siècles.

Chapelle du Méjan Place Nina-Berberova 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T11:00:00 2022-04-10T12:30:00