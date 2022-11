Poema au-delà du rivage Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Fruit de l'imagination débridée d'un trio d'étudiantes de l'ESM, cette création qui ponctue leur formation est une belle métaphore du départ vers l'ailleurs. Ensemble, elles appareillent après avoir fait provision d'anciens contes des peuples de la mer (inuits, japonais, grecs), d'airs impressionnistes aux tonalités « maritimes » (La Petite Suite de Debussy, Les miroirs de Ravel ou La chanson de la folle au bord de la mer d'Alkan). Mais aussi, de nombreuses images sorties de l'imagination d'Ève Barlier, une illustratrice qui joue de la table lumineuse pour projeter ses visions sous-marines en direct sur un grand écran. Pour le voyage, elles seront enfin rejointes par une comédienne-conteuse, Ève Meslin, une clarinette et un piano. Un bel équipage pour une histoire 100 % originale, écrite par Camille Prioleau, qui a une corde de plus à son instrument… puisque c'est elle qui tient la contrebasse ! L'histoire ? Celle de la jeune Poema, fillette lancée sur les flots à la recherche de son père, un marin disparu. Se voulant aussi fluide que l'eau, cette pièce pleine de jeunesse fera bouillonner à l'envi ses matériaux poétiques, musicaux, lumineux… Cap vers le grand large !

