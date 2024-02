« Poèm’ A Nans » La Combe Rolat Nans-sous-Sainte-Anne, samedi 9 mars 2024.

« Poèm’ A Nans » La Combe Rolat Nans-sous-Sainte-Anne Doubs

De l’automne 2023 au Printemps 2024 cette quatrième édition de « Poèm’ À Nans » sera l’occasion de Rencontres Virtuelles en Distanciel par la grâce de la Technologie

– Entre des Poètes et leurs Lectrices et Lecteurs…

– Entre des Poèmes et des Images… des Sons… des Photos… des Vidéos… ,

– Entre des Poèmes et les Voix qui les lisent…

– Entre…

Tout cela bien sûr uniquement Via le Web …

Sur notre blog https://vivranans.info

Sur notre page Facebook https://www.facebook.com/vivranans/

Dans notre groupe public https://www.facebook.com/groups/nanssoussainteanne

Une pépinière poétique permettra également à des Poète Naissant(e)s de participer à l’évènement

https://vivranans.info/2022/01/pepiniere-poetique-du-lison.html

Mais qui sait

« Peut-être que,

si tu passes par hasard,

on se retrouvera

à l’improviste. »

[Alex Bocat]

» Sans doute la poésie dans la brutalité ambiante est-elle une sorte de grâce ! »

[Jean-Pierre Siméon] .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-25

La Combe Rolat 5 Rue Rolat

Nans-sous-Sainte-Anne 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté vivranans@gmail.com

