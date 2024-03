PODKASSOS LE PLATEAU LE CONNECTEUR – BIARRITZ Biarritz, jeudi 4 juillet 2024.

Podkassos le plateauEn plus de faire un podcast à la qualité humoristique discutable, Franjo, Urbain et Pierre Thevenoux sont 3 humoristes de talent qui ont chacun leur spectacle en tournée dans toute la France. Ils vous proposeront le meilleur de ce qu’ils peuvent faire pendant plus d’une heure. Il y aura des exclusivités que vous n’aurez pas dans leur spectacle respectif. Venez, vous ne serez pas déçus.

Tarif : 29.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-07-04 à 20:00

LE CONNECTEUR – BIARRITZ 45, AV. DU PRÉSIDENT J F KENNEDY 64200 Biarritz 64