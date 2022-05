Spectacle. «Concertoc» au Sporting Salle du Sporting Podensac Catégories d’évènement: Gironde

Podensac

Spectacle. «Concertoc» au Sporting Salle du Sporting, 12 octobre 2019 20:30, Podensac. Samedi 12 octobre 2019, 20h30 Sur place Tarif unique : 10€, gratuit moins de 12 ans. Pas de réservations. “Concertoc”, par Ohé la Compagnie. Un spectacle poétique et burlesque tout public. Samedi 12 octobre à 20h30, la municipalité de Podensac propose une soirée burlesque et poétique dans la salle du Sporting : «Concertoc », par Ohé la Compagnie. Albert, soliste vieillissant et son compère Marcel se préparent pour leur habituel cérémonial de concert classique : 2 piteux pitres siphonnés réunis par leur déchéance et leur fascination pour l’apparat de la Grande Musique. Aujourd’hui, sous la houlette d’Albert, Marcel va enfin pouvoir se produire au piano ! Bouffonneries, onomatopées, musique live et play-back, bêtise et bienveillance, petitesse et rêve de gloire composent ce spectacle poétique entre rire et émotion. Il s’agit de s’adresser à un large public, de faire rire bien sûr, mais aussi de susciter l’émotion avec la fragilité et la relation de ces deux personnages disparates qui forment un duo tendre et complice. Les deux auteurs interprètes de Ohé la Compagnie, Fred Lasnier et Jean-Marc Noirot-Cosson ont de solides références, des « trognes » qui portent leurs personnages avec tendresse et justesse. Samedi 12 octobre à 20h30 au Sporting à Podensac. Tarif unique : 10€, gratuit moins de 12 ans. Pas de réservations. Salle du Sporting 4 allée Montel 33720 Podensac 33720 Podensac Gironde samedi 12 octobre 2019 – 20h30 à 21h30

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Gironde, Podensac Autres Lieu Salle du Sporting Adresse 4 allée Montel 33720 Podensac Ville Podensac lieuville Salle du Sporting Podensac Departement Gironde

Salle du Sporting Podensac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/podensac/

Spectacle. «Concertoc» au Sporting Salle du Sporting 2019-10-12 was last modified: by Spectacle. «Concertoc» au Sporting Salle du Sporting Salle du Sporting 12 octobre 2019 20:30 Podensac Salle du Sporting Podensac

Podensac Gironde