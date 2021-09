Podensac Salle du Sporting Gironde, Podensac Soirée théâtre avec Typhus Bronx Salle du Sporting Podensac Catégories d’évènement: Gironde

Soirée théâtre avec Typhus Bronx Salle du Sporting, 9 octobre 2021 20:30, Podensac. Samedi 9 octobre, 20h30 Sur place Tarif unique 10 euros communication@podensac.fr Typhus Bronx revient à Podensac pour présenter “La petite histoire qui va te faire flipper ta race (tellement qu’elle fait peur)” , un “conte à frémir debout d’à(peu)près les frères Grimm”. Samedi 09 Octobre 2021 à 20h30 à la salle du Sporting , pour “La petite histoire qui va te faire flipper ta race (tellement qu’elle fait peur)”.

Certains se souviennent de la prestation de ce “clown caustique, enfantin, sauvage, cruel et indompté (jusqu’à présent…)” au festival Côté Jardin en 2018 avec “Le delirium du papillon”.

Conte à frémir debout

d’à(peu)près les frères Grimm

Durée 70 min

DÉCONSEILLÉ AUX MOINS DE 12 ANS

Passe sanitaire obligatoire

Jauge limitée

Sur réservation à communication@podensac.fr

Tarif unique : 10 euros

