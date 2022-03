BARBER SHOP QUARTET Salle du Sporting Podensac Catégories d’évènement: Gironde

Podensac

BARBER SHOP QUARTET Salle du Sporting, 26 mars 2022 20:30, Podensac. Samedi 26 mars, 20h30 Sur place Entrée 10 euros, gratuit pour les -12ans. Pas de réservations. La commission municipale culture organise une soirée comédie lyrique spéciale, samedi 26 mars à 20 h 30, au Sporting, avec un groupe musical vocal peu ordinaire : le Barber Shop Quartet. “BARBER SHOP QUARTET” spectacle d’humour musical “Le Chapitre” SAMEDI 26 MARS À 20H30 à PODENSAC A LA SALLE DES FÊTES LE SPORTING La commission municipale culture organise une soirée comédie lyrique spéciale, samedi 26 mars à 20 h 30, au Sporting, avec un groupe musical vocal peu ordinaire : le Barber Shop Quartet. Dans un joyeux récital, quatre acrobates de la voix enchaînent chansons françaises originales, parodies loufoques et réadaptations de styles musicaux variés. Un véritable feu d’artifice vocal ponctué de saynètes, de mimes et de bruitages drolatiques. Le Barber Shop Quartet se réapproprie un genre à la fois rigoureux et débridé. Entre humour échevelé et émotion intense, ces quatre personnages inclassables et carrément givrés, mêlent avec brio leurs voix magnifiques et proposent un spectacle d’aujourd’hui au style résolument rétro. « Show hilarant, mélangeant qualité vocale indéniable, précision rythmique incroyable, humour inclassable sans oublier l’excellence des bruitages… un spectacle à ne pas manquer. » SUD-OUEST

« Un plaisir des oreilles et des zygomatiques pour un spectacle jubilatoire. » LE DAUPHINE LIBÉRÉ

« Barber Shop Quartet livre un spectacle hors norme, hors mode et hors temps. » LA DÉPÊCHE Salle du Sporting 4 allée Montel 33720 Podensac 33720 Podensac Gironde samedi 26 mars – 20h30 à 23h00

Détails Heure : 20:30 - 23:00 Catégories d’évènement: Gironde, Podensac Autres Lieu Salle du Sporting Adresse 4 allée Montel 33720 Podensac Ville Podensac lieuville Salle du Sporting Podensac Departement Gironde

Salle du Sporting Podensac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/podensac/

BARBER SHOP QUARTET Salle du Sporting 2022-03-26 was last modified: by BARBER SHOP QUARTET Salle du Sporting Salle du Sporting 26 mars 2022 20:30 Podensac Salle du Sporting Podensac

Podensac Gironde