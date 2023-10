Griiise – Quatuor de la Tour des Anges Salle du Sporting Podensac Catégories d’Évènement: Gironde

Podensac Griiise – Quatuor de la Tour des Anges Salle du Sporting Podensac, 4 novembre 2023 20:30, Podensac. Griiise – Quatuor de la Tour des Anges Salle du Sporting Podensac Samedi 4 novembre, 20h30 Dans le cadre de sa programmation culturelle, la ville de Podensac a invité le Quatuor de la Tour des anges qui viendra présenter son spectacle musical «Griise». Samedi 4 novembre, 20h30 1 Griiise – Quatuor de la Tour des Anges Samedi 4 novembre 2023, à 20h30 salle des fêtes Le Sporting : Griiise, La musicale comédie des comédies musicales (Spectacle musical tout public).

Le Quatuor de la Tour des Anges est de retour ! Dans le cadre de sa programmation culturelle, la ville de Podensac a invité le Quatuor de la Tour des anges qui viendra présenter son spectacle musical « Griise », à la salle des fêtes Le Sporting samedi 4 novembre, à 20h30. Avec Griiise, « Musicale Comédie des Comédies Musicales », la Compagnie Les Pièces Jointes a eu la volonté de reprendre les personnages de son premier spectacle, Le Quatuor de la Tour des Anges, et de faire une suite autour des comédies musicales. Ce quatuor vocal humoristique propose des chants a cappella, des tableaux chorégraphiés et des hommages au septième art. Les arrangements de Gilles Bordonneau donnent une couleur musicale singulière à ce spectacle. «Griiise», la Musicale Comédie des Comédies Musicales, n’attend plus que vous !

Tarif : 10 €. Gratuité jusqu’à 12 ans Pas de réservation. Paiement à l’entrée. Griiise la bande annonce Salle du Sporting 4 allée Montel 33720 Podensac Podensac 33720 Gironde Détails Heure : 20:30 Catégories d’Évènement: Gironde, Podensac Autres Lieu Salle du Sporting Adresse 4 allée Montel 33720 Podensac Ville Podensac Departement Gironde Lieu Ville Salle du Sporting Podensac

Salle du Sporting Podensac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/podensac/