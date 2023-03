Compagnie Betty Blues | La vie devant nous | Théâtre, chansons, humour Salle des fêtes Le Sporting 33720 Podensac, 18 mars 2023 20:30, Podensac.

Compagnie Betty Blues | La vie devant nous | Théâtre, chansons, humour.

“La Vie Devant Nous”. Samedi 18 mars 2023 à 20h30

Salle du Sporting, 6 allée Georges Montel. Samedi 18 mars, 20h30 1

Compagnie Betty Blues | La vie devant nous | Théâtre, chansons, humour

La Vie Devant Nous

Samedi 18 mars 2023 à 20h30

Salle du Sporting, 6 allée Georges Montel

De et avec Alice Amanieu et Marie Gambaro

Scénographie de Cécile Lena et Marc Valladon

Compagnie Betty Blues

Tarif unique : 10 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Résumé

Nous avons toutes et tous un point commun : nous avons été enfants. « Même les pépés et les mémés ils ont été bébés » (Sasha, 5 ans).

Entre passé et futur, La vie devant nous invite les enfants d’hier et les adultes de demain, à penser le monde d’aujourd’hui.

Les deux comédiennes autrices musiciennes nous embarquent dans un voyage de soi à soi, de l’enfant que nous sommes à l’adulte que nous avons construit. Tour à tour enfant, parent, institutrice, neuro-scientifique, secrétaire du bureau des émotions, supportrices de stade de foot qui réinventent la marseillaise… elles nous entraînent dans un tourbillon d’énergie jubilatoire… vers un monde meilleur!

La vie devant nous est un hymne à la joie, un plaidoyer pour une révolution relationnelle heureuse.

Drôle, fin et humanisant. Bonheur intérieur brut assuré !

Tout public à partir de 7 ans

https://vimeo.com/707604714

Pour plus d’infos : www.bettyblues.net

Salle des fêtes Le Sporting 33720 Podensac 6 allée Montel 33720 Podensac Podensac 33720 Gironde

**Compagnie Betty Blues | La vie devant nous | Théâtre, chansons, humour**

**La Vie Devant Nous**

**Samedi 18 mars 2023 à 20h30**

**Salle du Sporting, 6 allée Georges Montel**

De et avec Alice Amanieu et Marie Gambaro

Scénographie de Cécile Lena et Marc Valladon

Compagnie Betty Blues

**Tarif unique : 10 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.**

Résumé

Nous avons toutes et tous un point commun : nous avons été enfants. « Même les pépés et les mémés ils ont été bébés » (Sasha, 5 ans).

Entre passé et futur, La vie devant nous invite les enfants d’hier et les adultes de demain, à penser le monde d’aujourd’hui.

Les deux comédiennes autrices musiciennes nous embarquent dans un voyage de soi à soi, de l’enfant que nous sommes à l’adulte que nous avons construit. Tour à tour enfant, parent, institutrice, neuro-scientifique, secrétaire du bureau des émotions, supportrices de stade de foot qui réinventent la marseillaise… elles nous entraînent dans un tourbillon d’énergie jubilatoire… vers un monde meilleur!

La vie devant nous est un hymne à la joie, un plaidoyer pour une révolution relationnelle heureuse.

Drôle, fin et humanisant. Bonheur intérieur brut assuré !

Tout public à partir de 7 ans

[https://vimeo.com/707604714](https://vimeo.com/707604714)

Pour plus d’infos : [[www.bettyblues.net](www.bettyblues.net)](www.bettyblues.net)