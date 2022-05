Fête du Mascaret Port de Podensac Podensac Catégories d’évènement: Gironde

Fête du Mascaret Port de Podensac, 31 août 2019 18:30, Podensac. Samedi 31 août 2019, 18h30 Sur place gratuit https://www.facebook.com/events/2464226363864846 La Fête du Mascaret aura lieu le samedi 31 août au port de Podensac, avec un fort coefficient de 112 ! La Fête du Mascaret aura lieu le samedi 31 août au port de Podensac, avec un fort coefficient de 112 ! La vague est prévue à 18h57. Animation musicale dès 18h30 avec le groupe “Mejazz” qui distille swing, jazz manouche, et chanson française. Tables et chaises mis à disposition par la municipalité.Pique-nique tiré du sac. Apéritif offert par la commission municipale sport & vie associative après le passage de la vague. https://www.facebook.com/events/2464226363864846/ Port de Podensac Port podensac 33720 Podensac Gironde samedi 31 août 2019 – 18h30 à 23h30

