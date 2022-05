JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Parc Chavat, rue du Port, 33720 Podensac Podensac Catégories d’évènement: Gironde

Podensac

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Parc Chavat, rue du Port, 33720 Podensac, 21 septembre 2019 10:00, Podensac. 21 et 22 septembre 2019 Sur place gratuit 0556271754 Nombreuses animations au Domaine Chavat tout au long du week-end. http://www.podensac.fr/z/actualites.php?dsp=1&id=1065 ▶️ SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 ( ´◔ ‸◔`) ✔️ 10h à 18h Découverte insolite Gong’s Symphonium : «J’entends le gong chanter» Exposition sonore interactive et pédagogique au cœur d’un lieu historique avec mini concerts par Thierry Jardinier. ✔️ 14h30 Visite guidée du Domaine Chavat Venez découvrir l’histoire du Domaine Chavat et de son propriétaire François Thévenot, ses liens avec Le Corbusier et les artistes qui ont déambulé dans les allées du parc. ✔️ Le Corbusier à Podensac Sauvons son œuvre de jeunesse 15h30 – Conférence Grand salon du château Chavat Le château d’eau de Le Corbusier est au centre de toutes les attentions depuis sa sélection parmi les 121 monuments du Loto du patrimoine sous l’égide de la Mission Bern et la Fondation du patrimoine. Vous découvrirez lors de cette conférence l’histoire et l’architecture de ce monument ainsi que le projet de restauration. Présenté par Jean de Giacinto, architecte et président de l’association Le Groupe des Cinq et Jean-Marc Depuydt, auteur de l’ouvrage : Domaine Chavat | Un siècle d’histoire. ✔️ 16h30 – Signature de la convention de mécénat entre la Fondation du patrimoine et Le Groupe des Cinq. 17h00 – Le Groupe des Cinq vous propose de vous approcher au plus près de l’œuvre de Le Corbusier. En souscription Construit en 1917 à la demande de François Thévenot, propriétaire du Domaine Chavat, le château d’eau de Le Corbusier est au centre de toutes les attentions depuis sa sélection parmi les monuments nationaux que la Mission Bern et la Fondation du patrimoine ont décidé de sauver. Découvrez son histoire, son architecture, son projet de restauration et de mise en valeur dans ce nouvel ouvrage de Jean-Marc Depuydt. En savoir plus : editions-entre2mers.com ✔️ Dès 18h30 «des monuments du cinéma» revient pour une 5ème édition de rencontres entre cinéma et patrimoine ! Ciné-concert sur l’esplanade du château Chavat “Le Château Ambulant” – Réalisateur : Hayao Miyazaki Pays : Japon – Année : 2004 – Durée : 1h59 Comment résister à la tentation de mettre en abyme le château ambulant imaginé par Miyazaki devant le Château du Parc Chavat ? Cet univers peuplé de sorcières, de démons, de sortilèges et de magie, trouvera ainsi un écrin à la hauteur de l’émerveillement qu’il suscite. Un film agissant comme un philtre de bonheur, qui s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes. • À partir 18h30, Accueil, food-truck & pik-nik musical avec Cadimusik (ambiance japonaise) • 20h – concert de l’orchestre symphonique de Cadimusik : reprise symphonique de plusieurs morceaux de Hisaishi, le compositeur de Miyazaki. • À la nuit tombée, découvrez en avant-première Amazone mon Amour, court-métrage d’Aurore Michaud, tourné en partie au château Chavat, suivi du film de Hayao Miyasaki, “Le château ambulant”. https://www.dmdc-festival.fr/le-chateau-ambulant-hayao-miyazaki-des-monuments-du-cinema https://www.facebook.com/desmonuments.ducinema ✔️ dès 18h30 > Restauration sur place avec l’asso Coquelicot qui milite pour une restauration saine, équilibrée et vous dégusterez des produits de saison en direct des producteurs. ▶️ DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 ( ´◔ ‸◔`) ✔️ 10h Visite guidée du Domaine Chavat Venez découvrir l’histoire du Domaine Chavat et de son propriétaire François Thévenot, ses liens avec Le Corbusier et les artistes qui ont déambulé dans les allées du parc. ✔️ 10h – 18h – Expositions et démonstrations d’artisanat d’art L’association “A la croisée des arts” vous propose de découvrir des artisans et métiers d’art. Ébéniste – Bernard Lhorlie Ferronnier d’art – Philippe Neige Photographe – Norbert Lados Restauration d’œuvres peintes- Mélina Gervais Sculpture marbre & pierre – Coralie Quincey ✔️ 14h30 Visite guidée du Domaine Chavat Venez découvrir l’histoire du Domaine Chavat et de son propriétaire François Thévenot, ses liens avec Le Corbusier et les artistes qui ont déambulé dans les allées du parc. ✔️ 15h30 – Conférence Grand salon du château Chavat Dans le cadre de la restauration des décors peints du château Chavat, nous accueillons la restauratrice et conférencière Mélina Gervais pour une découverte de l’iconographie des décors et les étapes de leur restauration Parc Chavat, rue du Port, 33720 Podensac rue du Port, 33720 Podensac 33720 Podensac Gironde samedi 21 septembre 2019 – 10h00 à 01h00

dimanche 22 septembre 2019 – 10h00 à 21h00

dimanche 22 septembre 2019 – 21h00 à 20h30

