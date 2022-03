Atelier cuisine saine & sophrologie dynamique La vie claire Podensac Catégories d’évènement: Gironde

Atelier cuisine saine & sophrologie dynamique La vie claire, 9 avril 2022 09:00, Podensac. Samedi 9 avril, 09h00 Sur place sur réservation Atelier participatif : préparation culinaire et sophrologie Entre plaisir et apprentissage, venez participer, explorer et partager nos pratiques autour d’une assiette qui nourrit aussi bien le corps et l’esprit.

Nous préparerons ensemble un savoureux gâteau « sain » et au travers de séances de sophrologies nous revisiterons nos 5 sens

Contact Laurent TRISKEL 06 51 429 829 La vie claire 33720 Podensac 33720 Podensac Gironde samedi 9 avril – 09h00 à 09h30

