Ensemble Cyrnos / The Delightful Companion 61 Cours du Maréchal Foch, 5 juillet 2023, Podensac.

L’Ensemble Cyrnos qui regroupe des professeurs du Conservatoire de Bordeaux, nous interprète The delightful companion : recueil d’airs d’opéras, de chansons à la mode ou plus anciennes et de danses écossaises, au salon, à Londres au XVIIIème siècle.

Très british et vivifiant !

Après le concert : dégustation de vins de Graves, Pessac Léognan, Sauternes..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 23:00:00. EUR.

61 Cours du Maréchal Foch La Maison des Vins de Graves

Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Cyrnos Ensemble, which brings together teachers from the Bordeaux Conservatory, performs The delightful companion: a collection of opera arias, fashionable or older songs and Scottish dances, at the salon, in 18th century London.

Very British and lively!

After the concert: wine tasting of Graves, Pessac Léognan, Sauternes.

El Ensemble Cyrnos, que reúne a profesores del Conservatorio de Burdeos, interpreta The delightful companion: una colección de arias de ópera, canciones de moda o antiguas y danzas escocesas, en el salón del Londres del siglo XVIII.

¡Muy británico y vigorizante!

Después del concierto: degustación de vinos de Graves, Pessac Léognan, Sauternes.

Das Ensemble Cyrnos, das aus Lehrern des Konservatoriums von Bordeaux besteht, spielt The delightful companion: eine Sammlung von Opernarien, modischen und älteren Liedern und schottischen Tänzen aus dem Londoner Salon des 18. Jahrhunderts.

Jahrhundert. Sehr britisch und belebend!

Nach dem Konzert: Weinprobe mit Weinen aus Graves, Pessac Léognan und Sauternes.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Cadillac-Podensac