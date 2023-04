Sortie « bas carbone » à la découverte de Podensac Garde de Podensac, 12 mai 2023, Podensac.

Cette année, l’Office de Tourisme vous propose de prendre l’air sans vous soucier du plein d’essence ou des embouteillages. Depuis Bordeaux, 20 minutes de train vous séparent d’une

journée concoctée aux petits oignons ! Sur les traces de le Corbusier et de James Bond . . .

Notre guide conférencière Léonore, passionnée et tout terrain, vous attendra en gare de Podensac pour une balade à la découverte du patrimoine insoupçonné de cette cité..

2023-05-12

Garde de Podensac

Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This year, the Tourist Office offers you the opportunity to take a breath of fresh air without worrying about gas or traffic jams. From Bordeaux, 20 minutes by train separate you from a day

a day of fun and adventure! In the footsteps of Le Corbusier and James Bond …

Our guide Léonore, passionate and all-terrain, will wait for you in Podensac station for a walk to discover the unsuspected heritage of this city.

Este año, la Oficina de Turismo le ofrece la posibilidad de respirar aire puro sin preocuparse de repostar ni de los atascos. Desde Burdeos, un viaje de 20 minutos en tren le llevará a una jornada

una jornada cuidadosamente planificada Tras las huellas de Le Corbusier y James Bond …

Nuestra guía Léonore, apasionada y polifacética, le estará esperando en la estación de Podensac para dar un paseo y descubrir el insospechado patrimonio de esta ciudad.

Dieses Jahr bietet Ihnen das Fremdenverkehrsamt die Möglichkeit, frische Luft zu schnappen, ohne sich Sorgen um Tankfüllungen oder Staus machen zu müssen. Von Bordeaux aus sind es nur 20 Minuten mit dem Zug bis zu einem

sie haben die Wahl! Auf den Spuren von Le Corbusier und James Bond … .

Unsere passionierte und geländegängige Fremdenführerin Léonore erwartet Sie am Bahnhof von Podensac zu einem Spaziergang, bei dem Sie das ungeahnte Kulturerbe dieser Stadt entdecken werden.

