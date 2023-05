Exposition Le Berry de George Sand 12 Rue du Maréchal Leclerc Hauteclocque, 2 mai 2023, .

Découvrez l’univers de l’écrivaine George Sand à travers une exposition de photographies issues du film inachevé « Aurore sur la vallée noire » tourné en 1952.

Du 2 mai au 1er juillet 2023 à la médiathèque intercommunale de Podensac

Exposition réalisée avec la complicité de Daniel Bonjour, petit-fils du réalisateur du film..

2023-05-02 à ; fin : 2023-07-01 .

12 Rue du Maréchal Leclerc Hauteclocque Médiathèque de Podensac

Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover the world of the writer George Sand through an exhibition of photographs from the unfinished film « Aurore sur la vallée noire » shot in 1952.

From May 2nd to July 1st 2023 at the intercommunal media library of Podensac

Exhibition realized with the complicity of Daniel Bonjour, grandson of the director of the film.

Descubra el mundo de la escritora George Sand a través de una exposición de fotografías de la película inacabada « Aurore sur la vallée noire », rodada en 1952.

Del 2 de mayo al 1 de julio de 2023 en la mediateca intercomunal de Podensac

Exposición realizada con la complicidad de Daniel Bonjour, nieto del director de la película.

Entdecken Sie die Welt der Schriftstellerin George Sand anhand einer Ausstellung von Fotografien aus dem unvollendeten Film « Aurore sur la vallée noire », der 1952 gedreht wurde.

Vom 2. Mai bis zum 1. Juli 2023 in der interkommunalen Mediathek von Podensac

Die Ausstellung wurde unter Mitwirkung von Daniel Bonjour, dem Enkel des Regisseurs des Films, realisiert.

