Les 1000 Pieds Podensac – Les 40 km de Podensac Allée Georges Montel, 16 avril 2023, Podensac.

Notre association vous propose, comme chaque année, les 40 km de Podensac. D’année en année, cet événement réunit plus d’une centaine de participants de tout âge et arrivant des quatre coins de la région pour participer à cet événement. Nous nous réjouissons d’avance de vous accueillir pour cette nouvelle édition 2023 avec trois parcours au départ de Podensac : 40 km, 25 km, 12 km.

Des ravitaillements sont prévus tout au long du parcours et notre association vous propose une restauration à la fin des randonnées.

Chacun sa distance et chacun son rythme ! Prévoyez une bonne paire de chaussures, un petit sac à dos, une gourde d’eau et une tenue adaptée au temps pour passer une excellente journée et profiter de nos beaux paysages..

Allée Georges Montel Sporting Club Podensac

Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Our association proposes you, as every year, the 40 km of Podensac. Year after year, this event gathers more than a hundred participants of all ages and coming from all over the region to participate in this event. We are looking forward to welcoming you for this new edition 2023 with three courses starting from Podensac: 40 km, 25 km, 12 km.

Refreshments will be provided all along the route and our association will offer you a catering at the end of the hikes.

Each one its distance and each one its rhythm! Bring a good pair of shoes, a small backpack, a water bottle and an outfit adapted to the weather to spend an excellent day and enjoy our beautiful landscapes.

Nuestra asociación le propone, como cada año, los 40 km de Podensac. Año tras año, esta prueba reúne a más de un centenar de participantes de todas las edades procedentes de toda la región para participar en este evento. Les esperamos para esta nueva edición en 2023 con tres recorridos que parten de Podensac: 40 km, 25 km, 12 km.

Habrá avituallamiento a lo largo de la ruta y nuestra asociación le ofrecerá un servicio de catering al final de las caminatas.

¡A cada cual su distancia y su ritmo! Traiga un buen par de zapatos, una mochila pequeña, una botella de agua y ropa adaptada al tiempo para pasar un día excelente y disfrutar de nuestro hermoso paisaje.

Unser Verein bietet Ihnen, wie jedes Jahr, die 40 km von Podensac an. Von Jahr zu Jahr vereint dieses Ereignis mehr als hundert Teilnehmer jeden Alters, die aus allen Ecken der Region anreisen, um an diesem Ereignis teilzunehmen. Wir freuen uns darauf, Sie bei der neuen Ausgabe 2023 mit drei Strecken ab Podensac begrüßen zu dürfen: 40 km, 25 km, 12 km.

Entlang der Strecke sind Verpflegungsstellen vorgesehen und unser Verein bietet Ihnen am Ende der Wanderungen eine Verpflegung an.

Jeder hat seine eigene Distanz und jeder sein eigenes Tempo! Bringen Sie ein gutes Paar Schuhe, einen kleinen Rucksack, eine Wasserflasche und dem Wetter angepasste Kleidung mit, damit Sie einen tollen Tag verbringen und unsere schönen Landschaften genießen können.

