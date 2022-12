Concert du Nouvel An Eglise Saint-Vincent, 7 janvier 2023 20:30, Podensac.

Samedi 7 janvier 2023, 20h30 Sur place Gratuit

La commission municipale Culture a le plaisir de proposer son traditionnel concert de Nouvel An le samedi 7 janvier 2023 à 20h30 en l’église Saint Vincent, avec l’ensemble vocal Les Dames de chœur.

Entrée gratuite.

Les Dames de chœur, ensemble vocal 100 % féminin, vivent de leur passion du chant avec enthousiasme et ferveur. L’amour de la musique et du chant polyphonique est un lien fort qui les unit. Placées sous la direction de Marie-Cécile Robin-Heraud, artiste lyrique de talent, cofondatrice du fameux Barber Shop Quartet et reconnue pour son exigence vocale, les Dames de chœur n’ont pour seul objectif que de charmer et séduire un vaste public.

Le répertoire couvre une large période de la musique classique, Rossini, Verdi, Saint-Saëns. Ces Dames ont aussi à cœur de vous faire découvrir les chants traditionnels d’Europe, les chants hébraïques ainsi que des formes de polyphonies vocales les plus inattendues. Les concerts sont accompagnés par Rose Réglat au piano.

Programme Podensac 7 Janvier 2023 :

✔️L’cha Dodi /Orcha Badmidbar ( Traditionnel Hébraïque)

✔️Ave Verum ( Poulenc)

✔️La Carita (Rossini)

✔️Clair de Lune (C Debussy)

✔️Desdichado (C Saint Saens )

✔️La Canzone Del Pane (Traditionnel Italien, Bénédiction du pain)

✔️Tundra (Ola Gjelo, Paysages De La Steppe)

✔️Méditation (K Jenkins)

✔️Tohumlar (Traditionnel Turc)

✔️Ergen Deda (Traditionnel Bulgare)

✔️Djore Dos (Traditionnel Bulgare)

✔️The Star of The Conty Down (Traditionnel Irlandais)

✔️Libertango (Piazzolla)

✔️The Seal Lullaby (Eric Whitacre)

✔️Can You Hear Me ( B Chilcott)

✔️Che Faceste (Verdi)

✔️S’allontanarono) (Verdi)

Bis

✔️Zingarelles (Verdi)

Eglise Saint-Vincent rue d’Angleterre 33720 Podensac 33720 Podensac Gironde

samedi 7 janvier 2023 – 20h30 à 23h00