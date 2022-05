CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TALENCE Eglise Saint-Vincent Podensac Catégories d’évènement: Gironde

CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TALENCE Eglise Saint-Vincent, 11 janvier 2020 21:00, Podensac. Samedi 11 janvier 2020, 21h00, 21h30 Sur place Tarif unique : 5€, gratuit moins de 12 ans. Pas de réservations. SAMEDI 11 JANVIER 2020 À 21H00 EN L’ÉGLISE SAINT-VINCENT CONCERT DE NOUVEL AN DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TALENCE 35 musiciens dirigés par le chef d’orchestre Nicolas Piquet L’Orchestre symphonique de Talence fut créé en Gironde en 1941. C’est une association de musiciens passionnés qui veulent partager de la belle musique avec un large public. Cet ensemble de 35 musiciens, sous la direction de Nicolas Piquet (international de flûte traversière et talentueux chef d’orchestre), souhaite faire partager sa passion de la musique à des publics de tous horizons et de tous âges. Ce concert de Nouvel An prestigieux est proposé par la Commission municipale Culture et Animations. Programme : # Danses Polovtsienne d’Alexandre Borodine # Danses Hongroises 1,3,5 de Johannes Brahms # Les flots du Danube bleu d’Iosif Ivanovici # Menuet d’Orphée de Christoph Willibald Gluck # Altero Tango composé par l’un des musiciens de l’orchestre: Yonnel Flock # Danse Napolitaine, extraite du Lac des cygnes de Piotr Ilitch Tchaïkovski # Danse du Sabre d’Aram Khatchatourian Ce concert de Nouvel An prestigieux est proposé par la Commission municipale Culture et Animations. entrée 5 euros, gratuit pour les -12ans. Dans la limite des places disponibles. Pas de réservations. Eglise Saint-Vincent 33720 Podensac 33720 Podensac Gironde samedi 11 janvier 2020 – 21h00 à 21h30

