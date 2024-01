Concert du Nouvel an – Église Saint-Vincent Eglise Saint-Vincent Podensac, samedi 20 janvier 2024.

Concert du Nouvel an – Église Saint-Vincent Eglise Saint-Vincent Podensac Samedi 20 janvier, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-20 20:30

Fin : 2024-01-20 21:00

A Podensac, un concert gratuit est organisé en l’église Saint-Vincent, le samedi 20 janvier à 20h30, avec l’Ensemble Talencia-Unisson. L’entrée est gratuite. Samedi 20 janvier, 20h30 1

A Podensac, un concert gratuit est organisé en l’église Saint-Vincent, le samedi 20 janvier à 20h30, avec l’Ensemble Talencia-Unisson. L’entrée est gratuite.

La commission municipale culture a le plaisir de proposer son traditionnel concert de Nouvel An le 20 janvier à 20h30 en l’église Saint-Vincent. Concert de musique de chambre en duo, trio, quatuor… Brahms, Elgar, Schubert, Sibelius, Strauss, et quelques autres belles surprises musicales enchanteront ce début d’année !

Ensemble de musique de chambre créé en 2018, Talencia d’Unisson compte pas moins d’une douzaine de musiciens répartis en différentes formations, du duo au septuor, qui se produisent dans la région bordelaise.

Attaché à ses racines (Talencia étant l’un des noms moyenâgeux de la ville de Talence), ce groupe a su se produire à de nombreuses occasions. Son répertoire a su se diversifier au cours des années, tous styles confondus.

Cet ensemble est lié à l’Orchestre Symphonique Unisson dirigé par Maria-Luisa Macellaro La Franca. Il est alimenté par ses musiciens animés par le désir de s’exprimer via la musique de chambre.

Programme de l’Ensemble Talencia:

P. I. Tchaïkovsky : Andante Cantabile du Quatuor N°1

S. Rachmaninov : Vocalise

Y. Flock : Escapade

K. Ryser/p. Fouché: Trio Butterly

Y. Flock: Trio Ombres et Lumières

E. Elgar: Salut d’amour

M. Glinka 5eme Lieder Russe

T. Minegishi: Zelda (Arr Quatuor K.Ryser)

K. Ryser: Quatuor N°1 « Karamelka » 5e Mvt « Sérénade »

F. Schubert : Sérénade « Chant du Cygne » (Arr. Y Flock)

Y. Flock: Mélodie en Sol

L. Cohen: Hallelujah

Y. Flock: Altero Tango

Y. Flock: Tango « 9 De Julio »

R. Strauss: Valse de L’empereur

J. Sibelius: Valse Triste

J. Brahms: Danse Hongroise N°5

Eglise Saint-Vincent rue d’Angleterre 33720 Podensac Podensac 33720 Gironde