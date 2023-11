Foire Sainte Catherine de Podensac Allée Georges Montel, 33720 Podensac Podensac, 26 novembre 2023T 08:00, Podensac.

La nouvelle édition de l’authentique Foire Sainte Catherine de Podensac aura lieu le dimanche 26 novembre 2023, jour où la ville sera à nouveau mobilisée pour accueillir de très nombreux visiteurs !

La foire demeure un rendez-vous incontournable : les exposants variés et les nombreuses animations séduisent toujours autant de visiteurs pour cette très ancienne foire qui a repris ses lettres de noblesse.

Il faudra donc prévoir du temps le dimanche 26 novembre pour :

☑️ Vous détendre sur les airs entraînants de la Banda les Zimboums (à partir de 11h)

☑️ Goûter aux abondants délices du terroir sur l’allée Georges Montel.

☑️ À noter que la Maison Lillet sera également ouverte de 10h à 17h30. Visite suivie d’une dégustation (gratuit) à 10h30 ; 11h30 ; 14h30 ; 15h30 ; 16h30. Lors de cette journée vente de Lillet à prix avantageux de 50€ la caisse de 6 bouteilles. Renseignements : 05 56 27 41 41.

☑️ Fureter dans le vide greniers proposé pour les particuliers (organisé par l’association A.C.R.C. rue Sabin Darlan. Renseignements : 06 89 32 75 13.

☑️ Vous distraire aux manèges de la fête foraine, installée sur le parking face à la salle du Sporting (présente également le samedi).

☑️ Vous émerveiller face aux «Mystérieuses coiffures» de Christophe Pavia. En cinq à sept minutes, l’artiste propose des mystérieuses coiffures pour un public qui aime se laisser surprendre par le rêve et l’imaginaire. Gratuit. Devant la salle des fêtes du Sporting (14h à 17 heures).

☑️ Profiter des baptêmes poneys offerts par la municipalité de Podensac dans un cadre enchanteur. Gratuit, de 10h à 18 heures, au bas de l’Allée Georges Montel.

☑️ Vous mettre en tenue de fête avec Audrey Novelli qui proposera maquillages ou tatouages éphémères artistiques (Gratuit. 10h à 12h et 13h30 à 17h30 – rendez-vous salle des fêtes Le Sporting).

☑️ Vous faire caricaturer par un caricaturiste professionnel et de manière humoristique (Gratuit. 11h à 17h30 – rendez-vous salle des fêtes Le Sporting).

☑️ Admirer l’expo des Brodeuses de Podensac, salle des fêtes du Sporting (9h à 18 heures).

☑️ Jouer avec le toboggan géant de Youpi Parc.

☑️ Découvrir les animaux de la mini-ferme ludique et pédagogique de Mathilde installée au bas des allées Montel, près du port. Un monde très prisé par les petits pour être adapté à leur taille, plein de poésie et de tendresse. (10h30 à 17 heures). Poney, âne, chèvres, lapins, volailles, cochons d’Inde…

⭕ CONCOURS DU MEILLEUR GÂTEAU À LA CITROUILLE !

Les gâteaux seront à déposer à la buvette de la Foire de 10h30 à 11h30.

Le résultat du concours sera donné à 15h. Les 3 premiers repartiront avec 1 lot.

Inauguration dimanche à 12h00 devant la salle des fêtes du Sporting.

