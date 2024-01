Bal traditionnel au Sporting à Podensac Podensac, samedi 20 janvier 2024.

Bal traditionnel au Sporting à Podensac Podensac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

Concert de musique de chambre en duo, trio, quatuor… Brahms, Elgar, Schubert, Sibelius, Strauss, et quelques autres belles surprises musicales enchanteront ce début d’année !

Ensemble de musique de chambre créé en 2018, Talencia d’Unisson compte pas moins d’une douzaine de musiciens répartis en différentes formations, du duo au septuor, qui se produisent dans la région bordelaise.

Attaché à ses racines (Talencia étant l’un des noms moyenâgeux de la ville de Talence), ce groupe a su se produire à de nombreuses occasions. Son répertoire a su se diversifier au cours des années, tous styles confondus.

Cet ensemble est lié à l’Orchestre Symphonique Unisson dirigé par Maria-Luisa Macellaro La Franca. Il est alimenté par ses musiciens animés par le désir de s’exprimer via la musique de chambre.

Concert de musique de chambre en duo, trio, quatuor… Brahms, Elgar, Schubert, Sibelius, Strauss, et quelques autres belles surprises musicales enchanteront ce début d’année !

Ensemble de musique de chambre créé en 2018, Talencia d’Unisson compte pas moins d’une douzaine de musiciens répartis en différentes formations, du duo au septuor, qui se produisent dans la région bordelaise.

Attaché à ses racines (Talencia étant l’un des noms moyenâgeux de la ville de Talence), ce groupe a su se produire à de nombreuses occasions. Son répertoire a su se diversifier au cours des années, tous styles confondus.

Cet ensemble est lié à l’Orchestre Symphonique Unisson dirigé par Maria-Luisa Macellaro La Franca. Il est alimenté par ses musiciens animés par le désir de s’exprimer via la musique de chambre.

EUR.

Eglise St Vincent

Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine communication@podensac.fr



L’événement Bal traditionnel au Sporting à Podensac Podensac a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Cadillac-Podensac