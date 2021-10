Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine PODE SER & C’EST TOI QU’ON ADORE Pont des Arts Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Soirée deux spectacles avec en invitée la chorégraphe et danseuse Leïla Ka. Entrée dans la danse par les portes du hip-hop, interprète chez Maguy Marin pour May B, Leïla Ka nous subjugue par la beauté brute de sa danse d’une force peu commune. Pode Ser nous parle, à travers le corps rageur d’une danseuse, de tout ce qu’on a été, les rôles qu’on a joués, certains assignés ; et de ce qu’on aurait pu être, peut-être… Un solo percutant sur la difficulté d’être soi, qui a trouvé en quelques mois une reconnaissance internationale. S’inscrivant dans le prolongement du solo, C’est toi qu’on adore aborde aussi la difficulté d’être, mais cette fois-ci, à l’échelle de la communauté. Le duo incarne la fraternité entre ces deux êtres, qui questionnent ensemble l’espace inconnu qu’est la vie, faite de moments de victoire, de faiblesses et de rapports de forces qui se renversent, continuellement. Cet instantané a la puissance d’un uppercut et d’une révélation. Les trois coups Dans le cadre du dispositif Avis de tournée.

Tarif / 15€ / 13€ / 10€

Danse. De Leila Ka Pont des Arts Parc de Bourgchevreuil 35510 cesson Sevigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

2021-12-02T20:00:00 2021-12-02T20:40:00

