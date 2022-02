Pode Ser + C’est toi qu’on adore Arles, 3 mai 2022, Arles.

Pode Ser + C’est toi qu’on adore Théâtre d’Arles Boulevard Georges Clémenceau Arles

2022-05-03 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-03 20:45:00 20:45:00 Théâtre d’Arles Boulevard Georges Clémenceau

Arles Bouches-du-Rhône

4 25 Sous un abat-jour suranné, robe de flanelle rose, la silhouette de Leïla Ka fait vaciller les identités. Pode Ser – peut-être en portugais – son solo coup de poing, livre le combat d’une femme qui entre dans la peau de tous ceux qu’elle pourrait être et conjure le désarroi de n’être « que » soi. Tel un prolongement, C’est toi qu’on adore étend ces secousses existentielles à l’échelle d’une micro-communauté. Leïla Ka et Jane Fournier Dumet sont deux, mais elles pourraient être cent ou mille. Ensemble, elles luttent contre leurs propres empêchements, résistent à l’épuisement. Dans ces deux formes courtes et percutantes, comme sur un ring, la jeune chorégraphe mélange danses urbaine, contemporaine et influences théâtrales et s’élance avec une énergie folle.



Spectacle conseillé à partir de 12 ans.



Pode Ser

chorégraphie et interprétation : Leïla Ka



C’est toi qu’on adore chorégraphie : Leïla Ka

interprétation : Leïla Ka et Jane Fournier Dumet ou Jennifer Dubreuil Houtheman en alternance

Tantôt ballerine, tantôt danseuse hip-hop, Leïla Ka illustre la difficulté d’être soi, de jongler avec ses rôles et ses avatars. Elle subjugue par la beauté brute de sa danse d’une force peu commune.

Théâtre d’Arles Boulevard Georges Clémenceau Arles

