Finistère

Podcast, venez écouter en toute intimité ! Clohars-Carnoët, 4 décembre 2021, Clohars-Carnoët. Podcast, venez écouter en toute intimité ! Médiathèque Robert Badinter 25 rue Lannevain Clohars-Carnoët

2021-12-04 16:00:00 – 2021-12-04 17:00:00 Médiathèque Robert Badinter 25 rue Lannevain

Podcast : Plongée sonore dans des lettres intimes

« Je leur ai demandé d'écrire la lettre qu'ils n'ont jamais osé envoyer. L'occasion pour eux d'exprimer à haute voix ce qui était enfoui en eux depuis parfois longtemps, et d'oser partager leur intimité avec de futurs auditeurs »

Emmanuelle LAGADEC, journaliste de radio et habitante de Clohars-Carnoët vous invite à une rencontre-écoute le samedi 4 décembre à 16h à la médiathèque pour échanger sur « CHER(E)… », une création sonore collective à laquelle ont participé des habitants du pays de Quimperlé.

Micro et enregistreur seront à disposition pour les plus curieux !

mediatheque@clohars-carnoet.fr +33 2 98 96 22 53

Détails Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët, Finistère Autres Lieu Clohars-Carnoët Adresse Médiathèque Robert Badinter 25 rue Lannevain Ville Clohars-Carnoët lieuville Médiathèque Robert Badinter 25 rue Lannevain Clohars-Carnoët