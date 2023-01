Podcast : Le surréalisme à la Micro-Folie de Caumont l’Eventé Caumont-sur-Aure, 22 février 2023, Caumont-sur-Aure .

Podcast : Le surréalisme à la Micro-Folie de Caumont l’Eventé

Caumont l'Eventé La Halle, place de la Mairie Micro-Folie

2023-02-22 14:00:00 – 2023-02-22 16:00:00

La Halle, place de la Mairie Caumont l’Eventé

Caumont-sur-Aure

Calvados

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un podcast ? C’est un contenu audio numérique (émition radiophonique ou télévisuelle) que l’on peut écouter n’importe où, n’importe quand ! Tentez l’expérience avec Culture 2000 !

Au croisement de France Culture et Fun Radio, Culture 2000 se veut une émission historique et politique pour celles et ceux qui n’écoutent pas ce genre d’émissions !

Pour cette seconde séance, découvrez le surréalisme, mouvement artistique du XXe siècle.

dernière mise à jour : 2023-01-12 par