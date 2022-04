Podcast EuropAnous : Aide Publique au développement La Rochelle, 21 avril 2022, La Rochelle.

La Rochelle, le jeudi 21 avril à 18:00

À l’occasion de la présidence française au conseil de l’Union Européenne, Avenir en Héritage lance une série de 7 podcasts sur le thème de l’Europe, dans le cadre de son projet EuropAnous. Cette action est l’une des Lauréate d’un appel à projet lancé par Coordination Sud. EuropAnous fait partie du « Projet de la présidence de l’UE 2021-2023 – Vers une Europe ouverte, juste et durable dans le monde » qui est financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Avenir en Héritage et Coordination SUD, la plateforme française des ONG françaises de solidarité internationale. Avenir en Héritage entreprend alors de sensibiliser et d’informer les citoyens français sur la place de l’Union européenne dans notre société et les enjeux au niveau européen. Cet événement est le deuxième live dont le thème est l’Aide publique au développement. Il a lieu sur le Facebook d’Avenir en Héritage en partenariat avec le CDIJ de La Rochelle. Il sera également disponible sur Spotify par la suite.

Live ouvert à toutes et à tous

Live Facebook avec un ou plusieurs intervenants autour de questions liées à l’aide publique au développement dans le cadre de la présidence française au Conseil de l’Union européenne.

