Analyser des images porteuses de stéréotypes à caractère raciste ou interprétées comme tel; créer des ponts de connaissance entre la recherche et l’enseignement secondaire, font partie des missions principales de l’Association Alarmer : Association de lutte contre l’Antisémitisme et tous les racismes par la mobilisation de l’enseignement et la recherche. La revue qui en dépend appelée RevueAlarmer a elle l’ambition de mettre à la disposition du public des connaissances et des savoirs scientifiques sur les racismes et l’antisémitisme afin d’armer ceux et celles qui souhaitent comprendre ces phénomènes et lutter contre les hostilités identitaires. Durant cette semaine dédiée à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, du 21 au 28 mars, nous vous proposons chaque jour la description et l’analyse d’un document iconographique : photographie, tableau ou caricature pour en déconstruire les stéréotypes.

Chaque jour, une image (tableau, caricature, photographie) sera présentée et analysée de manière à la remettre dans son contexte et à en décrypter le contenu ou l’arrière-plan historique.

