[Podcast] Coup de foudre en ligne ? Quai des Savoirs, 4 mars 2021-4 mars 2021, Toulouse.

[Podcast] Coup de foudre en ligne ?

Quai des Savoirs, le jeudi 4 mars à 12:30

**À l’occasion de la présentation au Quai des Savoirs de l’exposition De l’Amour, Détour vers le futur vous propose d’imaginer ensemble l’amour au futur.

### L’amour au futur

Rétrofutur, prospective, science-fiction, anticipation… Il existe de nombreuses façons d’imaginer nos futurs et de mieux comprendre ce qui se joue au présent. En moins d’une heure, le podcast Détour vers le futur vous invite à naviguer dans le temps, entre archives sonores et visions d’avenir, pour aborder les questions du présent, avec celles et ceux qui peuvent les éclairer par leurs recherches ou leurs créations. Un podcast du Quai des Savoirs, en partenariat avec l’INA, le CNRS et Campus FM.

#### Coup de foudre en ligne ?

Rechercher une ou un partenaire, pour une nuit ou pour la vie, passe aujourd’hui par les réseaux sociaux et les applis de rencontre. Après les petites annonces dans les journaux, après le minitel et ses serveurs plus ou moins coquins, internet nous promet aujourd’hui “le bon match” – c’est-à-dire la bonne rencontre, le bon coup… de foudre ! Mais comment fonctionnent ces applications de rencontre ? Sur la base de quels modèles de relation amoureuse sont-elles programmées ? Est-ce que le numérique apporte vraiment du nouveau dans la recherche du Grand Amour ?

### Infos pratiques

* Jeudi 4 mars de 12h30 à 13h30

