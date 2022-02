Podcast contre le racisme, l’antisémitisme et les haines anti-LGBT Radio Dijon Campus Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Podcast contre le racisme, l’antisémitisme et les haines anti-LGBT Radio Dijon Campus, 21 mars 2022, Dijon. Podcast contre le racisme, l’antisémitisme et les haines anti-LGBT

du lundi 21 mars au vendredi 25 mars à Radio Dijon Campus

Rencontres avec les chercheur.e.s qui travaillent sur les questions du racisme, de l’antisémitisme et des haines anti-LGBT pour mieux comprendre comme la recherche universitaire participe à ces questions sociétales

Podcast Radio Dijon Campus esplanade erasme 21000 dijon Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T13:15:00 2022-03-21T14:00:00;2022-03-22T13:15:00 2022-03-22T14:00:00;2022-03-23T13:15:00 2022-03-23T14:00:00;2022-03-24T13:15:00 2022-03-24T14:00:00;2022-03-25T13:15:00 2022-03-25T14:00:00

