PODCAST Capsule radio 2/8 Cities Connection Project – LOGEMENT 2/2 Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 15 février 2021-15 février 2021, Bordeaux.

PODCAST Capsule radio 2/8 Cities Connection Project – LOGEMENT 2/2

du lundi 15 février au jeudi 30 décembre à Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine

« Le projet Cities Connection est porté par les architectes Xavier Bustos et Nicola Regusci depuis 2012, dans la volonté de trouver des connexions et des relations professionnelles, économiques et culturelles pour les jeunes architectes locaux, de façon transeuropéenne. Il s’agit à chaque édition, d’instaurer des liens entre Barcelone et d’autres villes européennes, où 20 + 20 architectes sont invités à débattre d’architecture. » [F. Léglise // RR]

[Capsule avec Benoît Moritz, architecte et associé-fondateur (avec Jean-Marc et Alain Simon), de l’agence MSA (Bruxelles), qui aborde toutes les échelles de projets, de l’aménagement urbain à l’architecture. Leur projet « Navez » conçu en partenariat avec l’agence belge V+ entre 2013 et 2015, a reçu de nombreux prix dont celui de la maîtrise d’ouvrage publique 2015 de la Fédération Wallonie Bruxelles et celui de l’architecte émergent du prix Mies Van Der Rohe 2017.](https://www.mixcloud.com/Rumeursradio/mezzanine-rumeurs03-cities-connections-project-capsule-28-logement/)

Capsule à écouter en podcast ou en rotation sur la webradio de [www.mezzanine.archi](http://www.mezzanine.archi)

Partenariat entre Rumeurs radio, WBA Wallonie-Bruxelles Architectures et le 308 – Maison de l’Architecture

[www.citiesconnectionproject.com](http://www.citiesconnectionproject.com/)

La deuxième des 8 capsules autour du projet « Cities Connection » avec Benoît Moritz est à l’écoute sur mezzanine.archi Elle annonce l’exposition présentée du 308-MA en mai 2021.

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-15T00:00:00 2021-02-15T23:59:00;2021-02-16T00:00:00 2021-02-16T00:00:00;2021-02-17T00:00:00 2021-02-17T00:00:00;2021-02-18T00:00:00 2021-02-18T00:00:00;2021-02-19T00:00:00 2021-02-19T00:00:00;2021-02-20T00:00:00 2021-02-20T00:00:00;2021-02-21T00:00:00 2021-02-21T00:00:00;2021-02-22T00:00:00 2021-02-22T23:59:00;2021-02-23T00:00:00 2021-02-23T00:00:00;2021-02-24T00:00:00 2021-02-24T00:00:00;2021-02-25T00:00:00 2021-02-25T00:00:00;2021-02-26T00:00:00 2021-02-26T00:00:00;2021-02-27T00:00:00 2021-02-27T00:00:00;2021-02-28T00:00:00 2021-02-28T00:00:00;2021-03-01T00:00:00 2021-03-01T23:59:00;2021-03-02T00:00:00 2021-03-02T00:00:00;2021-03-03T00:00:00 2021-03-03T00:00:00;2021-03-04T00:00:00 2021-03-04T00:00:00;2021-03-05T00:00:00 2021-03-05T00:00:00;2021-03-06T00:00:00 2021-03-06T00:00:00;2021-03-07T00:00:00 2021-03-07T00:00:00;2021-03-08T00:00:00 2021-03-08T23:59:00;2021-03-09T00:00:00 2021-03-09T00:00:00;2021-03-10T00:00:00 2021-03-10T00:00:00;2021-03-11T00:00:00 2021-03-11T00:00:00;2021-03-12T00:00:00 2021-03-12T00:00:00;2021-03-13T00:00:00 2021-03-13T00:00:00;2021-03-14T00:00:00 2021-03-14T00:00:00;2021-03-15T00:00:00 2021-03-15T23:59:00;2021-03-16T00:00:00 2021-03-16T00:00:00;2021-03-17T00:00:00 2021-03-17T00:00:00;2021-03-18T00:00:00 2021-03-18T00:00:00;2021-03-19T00:00:00 2021-03-19T00:00:00;2021-03-20T00:00:00 2021-03-20T00:00:00;2021-03-21T00:00:00 2021-03-21T00:00:00;2021-03-22T00:00:00 2021-03-22T23:59:00;2021-03-23T00:00:00 2021-03-23T00:00:00;2021-03-24T00:00:00 2021-03-24T00:00:00;2021-03-25T00:00:00 2021-03-25T00:00:00;2021-03-26T00:00:00 2021-03-26T00:00:00;2021-03-27T00:00:00 2021-03-27T00:00:00;2021-03-28T00:00:00 2021-03-28T01:00:00;2021-03-29T00:00:00 2021-03-29T23:59:00;2021-03-30T00:00:00 2021-03-30T00:00:00;2021-03-31T00:00:00 2021-03-31T00:00:00;2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T00:00:00;2021-04-02T00:00:00 2021-04-02T00:00:00;2021-04-03T00:00:00 2021-04-03T00:00:00;2021-04-04T00:00:00 2021-04-04T00:00:00;2021-04-05T00:00:00 2021-04-05T23:59:00;2021-04-06T00:00:00 2021-04-06T00:00:00;2021-04-07T00:00:00 2021-04-07T00:00:00;2021-04-08T00:00:00 2021-04-08T00:00:00;2021-04-09T00:00:00 2021-04-09T00:00:00;2021-04-10T00:00:00 2021-04-10T00:00:00;2021-04-11T00:00:00 2021-04-11T00:00:00;2021-04-12T00:00:00 2021-04-12T23:59:00;2021-04-13T00:00:00 2021-04-13T00:00:00;2021-04-14T00:00:00 2021-04-14T00:00:00;2021-04-15T00:00:00 2021-04-15T00:00:00;2021-04-16T00:00:00 2021-04-16T00:00:00;2021-04-17T00:00:00 2021-04-17T00:00:00;2021-04-18T00:00:00 2021-04-18T00:00:00;2021-04-19T00:00:00 2021-04-19T23:59:00;2021-04-20T00:00:00 2021-04-20T00:00:00;2021-04-21T00:00:00 2021-04-21T00:00:00;2021-04-22T00:00:00 2021-04-22T00:00:00;2021-04-23T00:00:00 2021-04-23T00:00:00;2021-04-24T00:00:00 2021-04-24T00:00:00;2021-04-25T00:00:00 2021-04-25T00:00:00;2021-04-26T00:00:00 2021-04-26T23:59:00;2021-04-27T00:00:00 2021-04-27T00:00:00;2021-04-28T00:00:00 2021-04-28T00:00:00;2021-04-29T00:00:00 2021-04-29T00:00:00;2021-04-30T00:00:00 2021-04-30T00:00:00;2021-05-01T00:00:00 2021-05-01T00:00:00;2021-05-02T00:00:00 2021-05-02T00:00:00;2021-05-03T00:00:00 2021-05-03T23:59:00;2021-05-04T00:00:00 2021-05-04T00:00:00;2021-05-05T00:00:00 2021-05-05T00:00:00;2021-05-06T00:00:00 2021-05-06T00:00:00;2021-05-07T00:00:00 2021-05-07T00:00:00;2021-05-08T00:00:00 2021-05-08T00:00:00;2021-05-09T00:00:00 2021-05-09T00:00:00;2021-05-10T00:00:00 2021-05-10T23:59:00;2021-05-11T00:00:00 2021-05-11T00:00:00;2021-05-12T00:00:00 2021-05-12T00:00:00;2021-05-13T00:00:00 2021-05-13T00:00:00;2021-05-14T00:00:00 2021-05-14T00:00:00;2021-05-15T00:00:00 2021-05-15T00:00:00;2021-05-16T00:00:00 2021-05-16T00:00:00;2021-05-17T00:00:00 2021-05-17T23:59:00;2021-05-18T00:00:00 2021-05-18T00:00:00;2021-05-19T00:00:00 2021-05-19T00:00:00;2021-05-20T00:00:00 2021-05-20T00:00:00;2021-05-21T00:00:00 2021-05-21T00:00:00;2021-05-22T00:00:00 2021-05-22T00:00:00;2021-05-23T00:00:00 2021-05-23T00:00:00;2021-05-24T00:00:00 2021-05-24T23:59:00;2021-05-25T00:00:00 2021-05-25T00:00:00;2021-05-26T00:00:00 2021-05-26T00:00:00;2021-05-27T00:00:00 2021-05-27T00:00:00;2021-05-28T00:00:00 2021-05-28T00:00:00;2021-05-29T00:00:00 2021-05-29T00:00:00;2021-05-30T00:00:00 2021-05-30T00:00:00;2021-05-31T00:00:00 2021-05-31T23:59:00;2021-06-01T00:00:00 2021-06-01T00:00:00;2021-06-02T00:00:00 2021-06-02T00:00:00;2021-06-03T00:00:00 2021-06-03T00:00:00;2021-06-04T00:00:00 2021-06-04T00:00:00;2021-06-05T00:00:00 2021-06-05T00:00:00;2021-06-06T00:00:00 2021-06-06T00:00:00;2021-06-07T00:00:00 2021-06-07T23:59:00;2021-06-08T00:00:00 2021-06-08T00:00:00;2021-06-09T00:00:00 2021-06-09T00:00:00;2021-06-10T00:00:00 2021-06-10T00:00:00;2021-06-11T00:00:00 2021-06-11T00:00:00;2021-06-12T00:00:00 2021-06-12T00:00:00;2021-06-13T00:00:00 2021-06-13T00:00:00;2021-06-14T00:00:00 2021-06-14T23:59:00;2021-06-15T00:00:00 2021-06-15T00:00:00;2021-06-16T00:00:00 2021-06-16T00:00:00;2021-06-17T00:00:00 2021-06-17T00:00:00;2021-06-18T00:00:00 2021-06-18T00:00:00;2021-06-19T00:00:00 2021-06-19T00:00:00;2021-06-20T00:00:00 2021-06-20T00:00:00;2021-06-21T00:00:00 2021-06-21T23:59:00;2021-06-22T00:00:00 2021-06-22T00:00:00;2021-06-23T00:00:00 2021-06-23T00:00:00;2021-06-24T00:00:00 2021-06-24T00:00:00;2021-06-25T00:00:00 2021-06-25T00:00:00;2021-06-26T00:00:00 2021-06-26T00:00:00;2021-06-27T00:00:00 2021-06-27T00:00:00;2021-06-28T00:00:00 2021-06-28T23:59:00;2021-06-29T00:00:00 2021-06-29T00:00:00;2021-06-30T00:00:00 2021-06-30T00:00:00;2021-07-01T00:00:00 2021-07-01T00:00:00;2021-07-02T00:00:00 2021-07-02T00:00:00;2021-07-03T00:00:00 2021-07-03T00:00:00;2021-07-04T00:00:00 2021-07-04T00:00:00;2021-07-05T00:00:00 2021-07-05T23:59:00;2021-07-06T00:00:00 2021-07-06T00:00:00;2021-07-07T00:00:00 2021-07-07T00:00:00;2021-07-08T00:00:00 2021-07-08T00:00:00;2021-07-09T00:00:00 2021-07-09T00:00:00;2021-07-10T00:00:00 2021-07-10T00:00:00;2021-07-11T00:00:00 2021-07-11T00:00:00;2021-07-12T00:00:00 2021-07-12T23:59:00;2021-07-13T00:00:00 2021-07-13T00:00:00;2021-07-14T00:00:00 2021-07-14T00:00:00;2021-07-15T00:00:00 2021-07-15T00:00:00;2021-07-16T00:00:00 2021-07-16T00:00:00;2021-07-17T00:00:00 2021-07-17T00:00:00;2021-07-18T00:00:00 2021-07-18T00:00:00;2021-07-19T00:00:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T00:00:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T00:00:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T00:00:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T00:00:00;2021-07-24T00:00:00 2021-07-24T00:00:00;2021-07-25T00:00:00 2021-07-25T00:00:00;2021-07-26T00:00:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T00:00:00 2021-07-27T00:00:00;2021-07-28T00:00:00 2021-07-28T00:00:00;2021-07-29T00:00:00 2021-07-29T00:00:00;2021-07-30T00:00:00 2021-07-30T00:00:00;2021-07-31T00:00:00 2021-07-31T00:00:00;2021-08-01T00:00:00 2021-08-01T00:00:00;2021-08-02T00:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T00:00:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T00:00:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T00:00:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T00:00:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T00:00:00;2021-08-08T00:00:00 2021-08-08T00:00:00;2021-08-09T00:00:00 2021-08-09T23:59:00;2021-08-10T00:00:00 2021-08-10T00:00:00;2021-08-11T00:00:00 2021-08-11T00:00:00;2021-08-12T00:00:00 2021-08-12T00:00:00;2021-08-13T00:00:00 2021-08-13T00:00:00;2021-08-14T00:00:00 2021-08-14T00:00:00;2021-08-15T00:00:00 2021-08-15T00:00:00;2021-08-16T00:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T00:00:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T00:00:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T00:00:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T00:00:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T00:00:00;2021-08-22T00:00:00 2021-08-22T00:00:00;2021-08-23T00:00:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T00:00:00 2021-08-24T00:00:00;2021-08-25T00:00:00 2021-08-25T00:00:00;2021-08-26T00:00:00 2021-08-26T00:00:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T00:00:00;2021-08-28T00:00:00 2021-08-28T00:00:00;2021-08-29T00:00:00 2021-08-29T00:00:00;2021-08-30T00:00:00 2021-08-30T23:59:00;2021-08-31T00:00:00 2021-08-31T00:00:00;2021-09-01T00:00:00 2021-09-01T00:00:00;2021-09-02T00:00:00 2021-09-02T00:00:00;2021-09-03T00:00:00 2021-09-03T00:00:00;2021-09-04T00:00:00 2021-09-04T00:00:00;2021-09-05T00:00:00 2021-09-05T00:00:00;2021-09-06T00:00:00 2021-09-06T23:59:00;2021-09-07T00:00:00 2021-09-07T00:00:00;2021-09-08T00:00:00 2021-09-08T00:00:00;2021-09-09T00:00:00 2021-09-09T00:00:00;2021-09-10T00:00:00 2021-09-10T00:00:00;2021-09-11T00:00:00 2021-09-11T00:00:00;2021-09-12T00:00:00 2021-09-12T00:00:00;2021-09-13T00:00:00 2021-09-13T23:59:00;2021-09-14T00:00:00 2021-09-14T00:00:00;2021-09-15T00:00:00 2021-09-15T00:00:00;2021-09-16T00:00:00 2021-09-16T00:00:00;2021-09-17T00:00:00 2021-09-17T00:00:00;2021-09-18T00:00:00 2021-09-18T00:00:00;2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T00:00:00;2021-09-20T00:00:00 2021-09-20T23:59:00;2021-09-21T00:00:00 2021-09-21T00:00:00;2021-09-22T00:00:00 2021-09-22T00:00:00;2021-09-23T00:00:00 2021-09-23T00:00:00;2021-09-24T00:00:00 2021-09-24T00:00:00;2021-09-25T00:00:00 2021-09-25T00:00:00;2021-09-26T00:00:00 2021-09-26T00:00:00;2021-09-27T00:00:00 2021-09-27T23:59:00;2021-09-28T00:00:00 2021-09-28T00:00:00;2021-09-29T00:00:00 2021-09-29T00:00:00;2021-09-30T00:00:00 2021-09-30T00:00:00;2021-10-01T00:00:00 2021-10-01T00:00:00;2021-10-02T00:00:00 2021-10-02T00:00:00;2021-10-03T00:00:00 2021-10-03T00:00:00;2021-10-04T00:00:00 2021-10-04T23:59:00;2021-10-05T00:00:00 2021-10-05T00:00:00;2021-10-06T00:00:00 2021-10-06T00:00:00;2021-10-07T00:00:00 2021-10-07T00:00:00;2021-10-08T00:00:00 2021-10-08T00:00:00;2021-10-09T00:00:00 2021-10-09T00:00:00;2021-10-10T00:00:00 2021-10-10T00:00:00;2021-10-11T00:00:00 2021-10-11T23:59:00;2021-10-12T00:00:00 2021-10-12T00:00:00;2021-10-13T00:00:00 2021-10-13T00:00:00;2021-10-14T00:00:00 2021-10-14T00:00:00;2021-10-15T00:00:00 2021-10-15T00:00:00;2021-10-16T00:00:00 2021-10-16T00:00:00;2021-10-17T00:00:00 2021-10-17T00:00:00;2021-10-18T00:00:00 2021-10-18T23:59:00;2021-10-19T00:00:00 2021-10-19T00:00:00;2021-10-20T00:00:00 2021-10-20T00:00:00;2021-10-21T00:00:00 2021-10-21T00:00:00;2021-10-22T00:00:00 2021-10-22T00:00:00;2021-10-23T00:00:00 2021-10-23T00:00:00;2021-10-24T00:00:00 2021-10-24T00:00:00;2021-10-25T00:00:00 2021-10-25T23:59:00;2021-10-26T00:00:00 2021-10-26T00:00:00;2021-10-27T00:00:00 2021-10-27T00:00:00;2021-10-28T00:00:00 2021-10-28T00:00:00;2021-10-29T00:00:00 2021-10-29T00:00:00;2021-10-30T00:00:00 2021-10-30T00:00:00;2021-10-31T00:00:00 2021-10-31T23:00:00;2021-11-01T00:00:00 2021-11-01T23:59:00;2021-11-02T00:00:00 2021-11-02T00:00:00;2021-11-03T00:00:00 2021-11-03T00:00:00;2021-11-04T00:00:00 2021-11-04T00:00:00;2021-11-05T00:00:00 2021-11-05T00:00:00;2021-11-06T00:00:00 2021-11-06T00:00:00;2021-11-07T00:00:00 2021-11-07T00:00:00;2021-11-08T00:00:00 2021-11-08T23:59:00;2021-11-09T00:00:00 2021-11-09T00:00:00;2021-11-10T00:00:00 2021-11-10T00:00:00;2021-11-11T00:00:00 2021-11-11T00:00:00;2021-11-12T00:00:00 2021-11-12T00:00:00;2021-11-13T00:00:00 2021-11-13T00:00:00;2021-11-14T00:00:00 2021-11-14T00:00:00;2021-11-15T00:00:00 2021-11-15T23:59:00;2021-11-16T00:00:00 2021-11-16T00:00:00;2021-11-17T00:00:00 2021-11-17T00:00:00;2021-11-18T00:00:00 2021-11-18T00:00:00;2021-11-19T00:00:00 2021-11-19T00:00:00;2021-11-20T00:00:00 2021-11-20T00:00:00;2021-11-21T00:00:00 2021-11-21T00:00:00;2021-11-22T00:00:00 2021-11-22T23:59:00;2021-11-23T00:00:00 2021-11-23T00:00:00;2021-11-24T00:00:00 2021-11-24T00:00:00;2021-11-25T00:00:00 2021-11-25T00:00:00;2021-11-26T00:00:00 2021-11-26T00:00:00;2021-11-27T00:00:00 2021-11-27T00:00:00;2021-11-28T00:00:00 2021-11-28T00:00:00;2021-11-29T00:00:00 2021-11-29T23:59:00;2021-11-30T00:00:00 2021-11-30T00:00:00;2021-12-01T00:00:00 2021-12-01T00:00:00;2021-12-02T00:00:00 2021-12-02T00:00:00;2021-12-03T00:00:00 2021-12-03T00:00:00;2021-12-04T00:00:00 2021-12-04T00:00:00;2021-12-05T00:00:00 2021-12-05T00:00:00;2021-12-06T00:00:00 2021-12-06T23:59:00;2021-12-07T00:00:00 2021-12-07T00:00:00;2021-12-08T00:00:00 2021-12-08T00:00:00;2021-12-09T00:00:00 2021-12-09T00:00:00;2021-12-10T00:00:00 2021-12-10T00:00:00;2021-12-11T00:00:00 2021-12-11T00:00:00;2021-12-12T00:00:00 2021-12-12T00:00:00;2021-12-13T00:00:00 2021-12-13T23:59:00;2021-12-14T00:00:00 2021-12-14T00:00:00;2021-12-15T00:00:00 2021-12-15T00:00:00;2021-12-16T00:00:00 2021-12-16T00:00:00;2021-12-17T00:00:00 2021-12-17T00:00:00;2021-12-18T00:00:00 2021-12-18T00:00:00;2021-12-19T00:00:00 2021-12-19T00:00:00;2021-12-20T00:00:00 2021-12-20T23:59:00;2021-12-21T00:00:00 2021-12-21T00:00:00;2021-12-22T00:00:00 2021-12-22T00:00:00;2021-12-23T00:00:00 2021-12-23T00:00:00;2021-12-24T00:00:00 2021-12-24T00:00:00;2021-12-25T00:00:00 2021-12-25T00:00:00;2021-12-26T00:00:00 2021-12-26T00:00:00;2021-12-27T00:00:00 2021-12-27T23:59:00;2021-12-28T00:00:00 2021-12-28T00:00:00;2021-12-29T00:00:00 2021-12-29T00:00:00;2021-12-30T00:00:00 2021-12-30T00:00:00