Anaïs Bordages et Marie Telling du podcast AMIES (Slate Podcasts), sont les invitées de la médiathèque Marguerite Duras pour un programme spécial comprenant la projection d’un film, l’enregistrement en public d’un épisode du podcast AMIES consacré au film, une rencontre entre le public et les deux journalistes animatrices et la vente/dédicace de leur premier livre. Le podcast Anaïs

Bordages et Marie Telling enregistreront, en public, un épisode du podcast AMIES

qui sera consacré à un film de leur choix, projeté en début de séance. https://www.slate.fr/audio/amies/

AMIES

est un podcast d’Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale : Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation : Aurélie Rodrigues

Musique : Victor Benhamou Rencontre et dédicace Séance de

questions/réponses entre Anaïs Bordages, Marie Telling et le public suivie par

une vente et dédicaces de leur premier essai : Petit éloge des

anti-héroïnes de séries (Éditions Les Pérégrines, 2022). Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/

