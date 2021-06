Issy-les-Moulineaux Ville d'Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Podcast : Alexandra Lapierre Ville d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Podcast : Alexandra Lapierre Ville d’Issy-les-Moulineaux, 12 juin 2021-12 juin 2021, Issy-les-Moulineaux. Podcast : Alexandra Lapierre

Ville d’Issy-les-Moulineaux, le samedi 12 juin à 12:30

Alexandra Lapierre s’appuie sur un travail d’enquêtes et de fouilles dans les archives et ressuscite les destins bouleversants de grandes figures oubliées par l’Histoire, comme l’épouse de l’écrivain Robert Louis Stevenson, Fanny Stevenson, ou Artemisia Gentileschi, la première femme peintre qui gagna sa vie à la force de son pinceau… Dans son dernier ouvrage, elle dresse un portrait de Belle Greene (Flammarion), une Afro-Américaine qui décide de vivre comme une femme blanche au début du XXe siècle. Ecoutez-la sur sur [[https://www.festivaldulivredissy.com/](https://www.festivaldulivredissy.com/)]( https://www.festivaldulivredissy.com/) Avant de la rencontrer le samedi 12 juin prochain, découvrez son travail en podcast. Ville d’Issy-les-Moulineaux issy-les-moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T12:30:00 2021-06-12T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Étiquettes évènement : Autres Lieu Ville d'Issy-les-Moulineaux Adresse issy-les-moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Ville d'Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux