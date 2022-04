Pocket Théâtre – La Conserverie Théâtrale Marché Bastille Paris Catégories d’évènement: île de France

Pocket Théâtre – La Conserverie Théâtrale Marché Bastille, 28 mai 2022, Paris. Le dimanche 29 mai 2022

de 10h00 à 13h00

Le samedi 28 mai 2022

de 10h00 à 13h00

. gratuit

Thierry Combe décide de se lancer dans la production artisanale de phrases théâtrales… en bocaux. Rien n’est à vendre, tout est à troquer ! Samedi 28 mai – Marché Place du Père Chaillet de 10h à 13h

Dimanche 29 mai – Marché Boulevard Richard Lenoir de 10h à 13h Stand de paroles théâtrales en bocaux

Rien n’est à vendre, tout est à troquer ! Une parole offerte = une parole offerte, ou une parole = un légume, un fromage, etc. En 2021, Thierry Combe décide de se lancer dans la production artisanale de phrases théâtrales… en bocaux ! Entièrement réalisés par des comédien·nes professionnel·les, ces bocaux sont proposés sur vos marchés de producteurs. Vous y trouverez tout autant des phrases de Molière, de Stéphane Jaubertie ou de Périne Faivre que des phrases du théâtre du réel comme « Te fais quelque chose, te t’fais critiquer ; te fais rien, te t’fais critiquer » www.pockettheatre.fr Distribution Thierry Combe et Jean-Noël Matray

Coproduction Les Scènes du Jura – Scène Nationale Crédit photo Vincent Bidault Marché Bastille Boulevard Richard Lenoir 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/

Vincent Bidault

