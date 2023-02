Pockemon Crew – Silence on Tourne LES ALLOS THEATRE, 31 mars 2023, CLUSES.

Pockemon Crew – Silence on Tourne LES ALLOS THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-03-31 à 20:00 (2023-03-31 au ). Tarif : 28.2 à 28.2 euros.

LES ALLOS THEATRE DE CLUSES (L-R-21-4277/82/84) présente : ce spectacle. Pour cette création, les Pockemon Crew ont décidé d’explorer deux mondes qui les passionnent : «Le cinéma et l’origine de certains mouvements hip-hop». En explorant le cinéma des années 30 et 40, on retrouve, dans certaines comédies musicales, l’énergie et l’originalité de certains mouvements de la danse hip hop, aussi, c’est un clin d’œil donne par le collectif a leur ville d’appartenance Lyon, ville dans laquelle au 19eme siècle, les frères Lumière inventèrent le cinéma. Cette création s’inspire du cinéma en noir et blanc agrémenté d’une danse tout en couleurs. A travers des décors et des costumes inspires des studios de cinéma de l’époque, les danseurs nous transmettent cette énergie fédératrice présente dans les gestes et les mouvements des films et des comédies musicales du 7eme art. Une succession de tableaux aux rythmes variés, en forme d’hommage au cinéma et à la modernité, qui regarde dans le rétroviseur pour rappeler les origines du mouvement Hip-Hop.Réservations PMR : 04 50 98 97 45 Pockemon Crew

LES ALLOS THEATRE CLUSES 14, Place des Allobroges Haute-Savoie

