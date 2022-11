Pockemon Crew présente Nineteen au 13e Art Théâtre du 13ème Art, 24 novembre 2022, Paris.

Du jeudi 24 novembre 2022 au samedi 26 novembre 2022 :

jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h30

. payant

Collectif précurseur, innovant et engagé, le Pockemon Crew a, depuis ses débuts il y a vingt ans, contribué à faire entrer la danse hip-hop dans les théâtres. Le Pokemon Crew présente sa dernière création, Nineteen, au 13ème Art, du 24 au 26 novembre !

En plus d’une technicité sans faille, ses danseurs ont imposé un style unique porté par la force et les valeurs des battles : respect, persévérance, dépassement de soi et ouverture d’esprit.

Le Pockemon Crew présente aujourd’hui sa nouvelle création « Nineteen », fable écologique qui invite le spectateur à se questionner sur l’état du monde et à envisager un avenir meilleur à travers la danse hip-hop.

En confrontant les récits mythologiques et les discours scientifiques sur la création de la Terre, cette pièce questionne la place de l’Humain et les conséquences de ses actes sur son écosystème. Elle transpose sur scène la création de l’univers et son évolution en entrechoquant les corps, les déplaçant de manière tribale et animale.

Direction artistique : Riyad Fghani

Théâtre du 13ème Art Place d’Italie – Centre commercial ITALIE2 75013 Paris

Contact : https://www.bluelineproductions.info/spectacles/silence-on-tourne https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/pockemon-crew-nineteen-billet/idmanif/530842/idtier/29739356

Julie Cherki