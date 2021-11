Magnanville Médiathèque Le Grenier des Arts Magnanville, Yvelines Pochettes surprises Médiathèque Le Grenier des Arts Magnanville Catégories d’évènement: Magnanville

Yvelines

Pochettes surprises Médiathèque Le Grenier des Arts, 20 janvier 2022, Magnanville.

du jeudi 20 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Le Grenier des Arts

Choississez une pochette au contenu secret : livres, jeux, dvd, et autres petites surprises s’y sont glissés, sur le thème “Aimons toujours, aimons encore” la nature ! Les livres contenus dans la pochette s’ajoutent en plus de vos 5 prêts autorisés. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans Laissez vous surprendre par une petite sélection de livres Médiathèque Le Grenier des Arts 2 rue de la Mare Pasloue 78200 Magnanville Magnanville Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T14:00:00 2022-01-20T18:00:00;2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T18:00:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T18:00:00

