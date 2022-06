Pochettes surprises Hédé-Bazouges, 3 juin 2022, Hédé-Bazouges.

Pochettes surprises Théâtre de Poche 2 rue St-Louis Hédé-Bazouges

2022-06-03 – 2022-06-03 Théâtre de Poche 2 rue St-Louis

Hédé-Bazouges 35630

Avec les participant(e)s aux ateliers-spectacles

tout public

Tout au long du week-end, les participant·es des ateliers-spectacles seront à l’honneur ! C’est le moment pour chacun des quatre groupes de présenter le fruit du travail mené au cours de la saison.

Chaque semaine, trois artistes (Julien Caillierez, Sophie Galle, Patrice Le Saëc) et leurs interprètes amateurs se sont retrouvé·es pour explorer ensemble différents univers artistiques et en extraire le spectacle qui leur plait. Les spectacles finaux ont ainsi chacun une couleur : création de personnages et exploration de thèmes choisis par les enfants, rapports spécifique au public…

C’est avec un mélange de fierté et de trac que ces apprenti·es comédien·nes vous ouvrent la porte sur leur création, une fenêtre d’où vous apercevrez le travail mené pendant l’année et le groupe qui s’est façonné au fil des mois.

billetterie@theatre-de-poche.com +33 9 81 83 97 20 https://theatre-de-poche.com/

Théâtre de Poche 2 rue St-Louis Hédé-Bazouges

