Villeneuve-d'Ascq LaM Nord, Villeneuve-d'Ascq “Pochette Surprise !” Version Pocket LaM Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

“Pochette Surprise !” Version Pocket LaM, 6 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. “Pochette Surprise !” Version Pocket

du samedi 6 novembre au dimanche 7 novembre à LaM

Une édition plus intime, mais tout aussi familiale du célèbre week-end jeune public du LaM ! Une édition plus intime, mais tout aussi familiale du célèbre week-end jeune public du LaM ! LaM 1 allée du Musée, VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T18:00:00;2021-11-07T10:00:00 2021-11-07T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu LaM Adresse 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville LaM Villeneuve-d'Ascq