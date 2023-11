Femme disparaît (versions) POCHE / GVE Genève, 15 avril 2024, Genève.

Femme disparaît (versions) 15 avril – 2 mai 2024 POCHE / GVE de CHF 10.- à CHF 28.-

texte Julia Haenni

traduction Julie Tirard

mise en scène Giulia Rumasuglia

jeu Bénédicte Amsler-Denogent, Barbara Baker, Lisa Veyrier

Un appartement déserté, des portes ouvertes, une paire de baskets sur le trottoir. Une femme entre, puis une autre, et encore une autre. Ça sent le renfermé. Elles n’habitent pas là. Elles se demandent qui y vit, ce qui est arrivé à celle qui vivait ici…

Dans l’atmosphère pesante d’un film noir des années 50, elles frissonnent d’effroi à l’idée de toutes les horreurs qui pourraient expliquer la disparition de l’habitante des lieux. Ces femmes, ce sont toutes les femmes : les vieilles, les jeunes et surtout toutes les moyennes. Les célibataires et les en-couple. Les mères, les carriéristes, les pêcheuses, et les comédiennes aussi, qui toujours se retrouvent à servir la salade et jouer les faire valoir. Elles se disputent et se font peur, tentent de se libérer des récits qui les entravent. Elles inventent des histoires possibles et cherchent à échapper aux rôles assignés. Un chaos révolutionnaire s’installe, brûlant et joyeux, pour envisager tous les moi possibles.

Jeune star de l’écriture et des plateaux helvétiques, Julia Haenni, avec folie, effervescence dessine un plaidoyer heureux pour plus de places (et des bonnes) pour les femmes, sur le plateau et dans le monde. Pour revisiter ce texte qui a déjà claqué au POCHE en 2021, Giulia Rumasuglia se lance avec ferveur dans la mise en scène de femmes fortes, joyeuses, meneuses, engagées et toujours drôles. Elle a pour armes la clarté de sa pensée lumineuse et les actrices de l’ENSEMBLE.

POCHE / GVE Rue du Cheval-Blanc 7, 1204 Genève Genève 1204 41223103759 http://poche—gve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.poche—gve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/poche-/-gve/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-15T19:00:00+02:00 – 2024-04-15T20:30:00+02:00

2024-05-02T20:00:00+02:00 – 2024-05-02T21:30:00+02:00

DR