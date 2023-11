Au Bord POCHE / GVE Genève, 18 mars 2024, Genève.

Au Bord 18 mars – 5 mai 2024 POCHE / GVE de CHF 10.- à CHF 28.-

texte Claudine Galea

mise en scène Selma Alaoui

jeu Valeria Bertolotto

En 2003, quelques images prises par un téléphone portable montrent une soldate en train de torturer des prisonniers irakiens dans la prison d’Abou Ghraib. L’une d’elles, montrant une jeune soldate traînant en laisse un prisonnier nu crée le scandale. Sous le masque de son visage juvénile, le racisme et la haine s’exposent alors, sous leurs plus viles expressions.

Claudine Galea a tenté d’écrire sur cette photographie. 42 fois, elle a essayé de se jeter dans cette écriture. 41 fois, elle est juste restée AU BORD. En osant cette 42ème fois s’y jeter entièrement, elle a mis au papier une auto-fiction de théâtre qui glisse de la photo, à la laisse, à sa mère, à la fille qui tient un homme en laisse, à toutes les filles, à la rupture d’avec une fille, à toutes les femmes et à leur rapport à leur mère. Un voyage en échos qui dissèque autant notre rapport aux images qu’à l’Histoire contemporaine.

Ce monologue a déjà fait vibrer l’obscurité de la salle du POCHE en 2015. Et il revient troubler la tranquillité du velours rouge sous la direction acérée et sensible de Selma Alaoui qui peut compter sur la précision et l’engagement de Valeria Bertolotto pour supporter la densité de ce monument de l’écriture d’aujourd’hui.

POCHE / GVE Rue du Cheval-Blanc 7, 1204 Genève Genève 1204 41223103759 http://poche—gve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.poche—gve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/poche-/-gve/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-18T19:00:00+01:00 – 2024-03-18T20:00:00+01:00

2024-05-05T15:00:00+02:00 – 2024-05-05T16:00:00+02:00

DR