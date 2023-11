Et Soudain Mirna POCHE / GVE Genève, 4 mars 2024, Genève.

Et Soudain Mirna 4 mars – 5 mai 2024 POCHE / GVE de CHF 10.- à CHF 28.-

texte Sybille Berg

traduction Camille Logoz

mise en scène Nicole Seiler

jeu Bénédicte Amsler Denogent, Lucie Zelger

La fête est finie. Une twentysomething earlyforties s’apprête à déménager. Mère célibataire, en couple classique ou ouvert, peut-être même en communauté, on ne sait pas, elle ne sait plus. Sa carrière n’a jamais vraiment décollé. Elle est terriblement comme toute le monde. Moyenne. Qu’à cela ne tienne, elle se rebelle une ultime fois, elle veut quitter son quartier gentrifié et déménager à la campagne.

Tant pis pour les allocations et les aides sociales, vive l’autosuffisance ! Mais elle n’arrive plus à faire rentrer dans ses cartons ses ambitions trop grandes de maternité, de réussite, de carrière et ce désir inextinguible d’être vraiment elle-même. Plus rien ne rentre, plus rien ne passe, plus rien ne tient. Si ce n’est Mirna. Elle aimerait faire face fièrement au vieillissement, avoir le courage d’un nouveau départ, pourtant elle ne fait que rester au bord d’une nouvelle vie, juste à côté de ses projets. Mais Mirna, elle, elle y va ! Pendant que maman tente toujours et en vain de se réaliser et de devenir enfin adulte, la progéniture mûre bien avant l’heure gère la vie au jour le jour et fait face au quotidien avec bravoure. En dépassant les idéaux irréalisables et les angoisses paralysantes, cette Mirna a bel et bien hérité de la lucidité glacée de sa mère, mais semble être parvenue à devenir une autre et critique autant sa mère que toute la génération avant elle…

Sybille Berg, romancière et auteure zurichoise à succès tisse un tapis de paroles fichtrement coloré noyant genre, capitalisme, changement climatique et crise existentielle… Nicole Seiler fait une première incursion dans le théâtre de textes en dirigeant deux actrices de l’ENSEMBLE dans cette pièce drôle, sérieuse et traversée des bribes et des échos de toutes nos incertitudes bien certaines d’aujourd’hui.

POCHE / GVE Rue du Cheval-Blanc 7, 1204 Genève Genève 1204

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-04T19:00:00+01:00 – 2024-03-04T20:30:00+01:00

2024-05-05T20:00:00+02:00 – 2024-05-05T21:30:00+02:00

DR